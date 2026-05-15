“Να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά μας”: Συγκλονίζει το μήνυμα στο τρισάγιο για τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Σήμερα, στην Ηλιούπολη τελέστηκε τρισάγιο για τα δύο 17χρονα κορίτσια, που έφυγαν τόσο πρόωρα άδικα από τη ζωή πέφτοντας στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας την Τρίτη (12/5).



Ο Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κατραμάδος με λόγο πατρικό και βαθιά συγκινημένο στάθηκε μπροστά στον κόσμο που συγκεντρώθηκε σήμερα στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που γνώριζαν τις δύο οικογένειες των κοριτσιών, στους φίλους και στα παιδιά που λύγισαν από τον πόνο, για να τους θυμίσει πως η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη.



Μέσα σε μια εποχή που οι πανελλήνιες εξετάσεις μετατρέπονται πολλές φορές σε δυσβάσταχτο βάρος για τις ψυχές των νέων ανθρώπων, το μήνυμα που ακούστηκε σήμερα ήταν βαθιά ανθρώπινο και ελπιδοφόρο.



«Θυμίστε στα παιδιά σας ότι κρύβουν ένα διαμάντι μέσα τους και βοηθήστε τα, να το εντοπίσουν και να το αξιοποιήσουν και όχι να το περιορίσουν οι πανελλήνιες. Να μάθουμε επιτέλους να ακούμε τα παιδιά μας, πριν να είναι αργά» είπε χαρακτηριστικά.



«Ένα φως μοναδικό, ένα χάρισμα που δεν μπορεί να περιοριστεί σε βαθμούς, επιδόσεις και λίγες ώρες εξέτασης. Κανένα παιδί δεν μπορεί να μετρηθεί από μια στιγμή της ζωής του, ούτε να κριθεί από ένα γραπτό ή μια αποτυχία.



Η αξία του ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερη. Βρίσκεται στην ψυχή του, στην καλοσύνη του, στην αγάπη που προσφέρει και στα όνειρα που κουβαλά. Οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός κι όχι ο προορισμός της ζωής. Όσο κι αν οι απαιτήσεις γίνονται ασφυκτικές, κανένα αποτέλεσμα δεν είναι πιο σημαντικό από την ίδια της ζωή ενός παιδιού».



Ο Αρχιμανδρίτης υπογράμμισε ακόμη πως η εκκλησία σαν στοργική μητέρα δεν στέκεται απέναντι στους νέους με αυστηρότητα ή καταδίκη αλλά με ανοιχτή αγκαλιά. Είναι δίπλα σε κάθε παιδί που νιώθει μόνο, φοβισμένο, μελαγχολικό ή εγκλωβισμένο σε αδιέξοδα.



Μέσα στη σιωπή της τελετής, τα δάκρυα ενώθηκαν με την προσευχή. «Τα μεγάλα γεγονότα της ζωής δεν χρειάζονται κατακραυγή. Χρειάζονται σιωπή, αγάπη και να τα περνάμε χωρίς κριτική με τα μάτια στραμμένα στον Χριστό. Να μάθουμε να βλέπουμε πίσω από το άγχος, πίσω από τις επιδόσεις και τις απαιτήσεις τον πολύτιμο άνθρωπο που κρύβεται μέσα σε κάθε παιδί» κατέληξε.