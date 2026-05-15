Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Λευκώνα – Προμαχώνα

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στις Σέρρες μετά την άρση των περιορισμών λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Λευκώνα – Προμαχώνα, καθώς σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών αίρονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ειδικότερα, καταργείται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα από τη διασταύρωση Λευκώνα έως τη διασταύρωση Χριστός – ΒΙ.ΠΕ. της εθνικής οδού Λευκώνα – Προμαχώνα.

Πλέον, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά σε όλο το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, χωρίς περιορισμούς για τους οδηγούς που κινούνται προς και από τον Προμαχώνα.