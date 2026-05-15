Θεσσαλονίκη: Στο τραπέζι νέες πιάτσες ταξί και παρεμβάσεις στους δρόμους μετά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο

THESTIVAL TEAM

Χρεώσεις στο αεροδρόμιο, λεωφορειολωρίδες, ασφαλτοστρώσεις και νέες πιάτσες στο επίκεντρο της συνάντησης του Σωματείου Ταξί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης στο Δημαρχιακό Μέγαρο, με βασικό αντικείμενο τα προβλήματα και τα αιτήματα του κλάδου στην πόλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, ενώ κατατέθηκε και σχετικό υπόμνημα με τις προτάσεις και τα αιτήματα του κλάδου.

Στο επίκεντρο οι χρεώσεις στο αεροδρόμιο

Πρώτο θέμα που τέθηκε ήταν οι υψηλές χρεώσεις στο P5 του αεροδρομίου από τη Fraport. Όπως αναφέρει το Σωματείο, ο δήμαρχος δεσμεύτηκε να προωθήσει εκ νέου το αίτημα των επαγγελματιών, στο πλαίσιο και της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη Ryanair.

Αιτήματα για νέες πιάτσες ταξί

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων ήταν και η επαναφορά της πιάτσας ταξί που καταργήθηκε στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, επί της οδού Μητροπόλεως. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θέμα θα εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες ταξί ζήτησαν:

  • επέκταση της πιάτσας στην Καμάρα,
  • δημιουργία νέας πιάτσας στην οδό Παλαιών Πατρών,
  • επεκτάσεις στις πιάτσες Αντιγονιδών και Αριστοτέλους.

Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και το βάψιμο σε ορισμένες πιάτσες ταξί, ενώ έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές παρεμβάσεις.

Λεωφορειολωρίδες και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Το Σωματείο ζήτησε επίσης γραπτώς τη θέση του δήμου σχετικά με τη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες, με τον δήμαρχο να δηλώνει – σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση – ότι στηρίζει τη θέση του κλάδου και ότι θα υπάρξει άμεσα σχετική απάντηση.

Στη συνάντηση τέθηκε ακόμη η πρόταση να γίνει αμφίδρομη η οδός Δωδεκανήσου, με τον δήμαρχο να αναφέρει πως και ο δήμος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο και πως θα υπάρξει συζήτηση με την Τροχαία.

Ασφαλτοστρώσεις και παρεμβάσεις στους δρόμους

Όπως έγινε γνωστό, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση στην οδό Ελένης Ζωγράφου, ενώ ο δήμος προχωρά και σε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λακκουβών με νέο μηχάνημα που προμηθεύτηκε πρόσφατα.

Το Σωματείο Ταξί ζήτησε ακόμη την τοποθέτηση παγκακιών σε πιάτσες της πόλης, με προτεραιότητα στην περιοχή του Βαρδάρη.

Τέλος, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, στο πρόγραμμα του δήμου έως το τέλος της χρονιάς περιλαμβάνονται εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Το Σωματείο, κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τα «γρήγορα αντανακλαστικά» στα αιτήματα του κλάδου, επισημαίνοντας ότι οι επαφές και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης

