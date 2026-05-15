Bloomberg: Η Τουρκία προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

Το κυβερνών κόμμα AK του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προωθεί νομοσχέδιο που θα του επιτρέπει να ανακηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έως και 200 ​​ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το νομοσχέδιο για τις ΑΟΖ θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα σε αλιεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που συμπεριλαμβάνουν «αμφισβητούμενα ύδατα» στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις, με τον χάρτη να αναδεικνύει περιοχές που αναφέρονται στην οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου, και το αμφισβητούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η κίνηση της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στις πλούσιες σε φυσικό αέριο θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνιστεί.

Σημειώνεται ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να δημιουργούν αποκλειστικές οικονομικές ζώνες έως και 200 ​​ναυτικών μιλίων, με επικαλυπτόμενες αξιώσεις που απαιτούν διμερείς συμφωνίες αλλά η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση.

Η Τουρκία επίσης, όπως υπενθυμίζει το δημοσίευμα, απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα θαλάσσια σύνορά της καθορίζονται από τα πολλά νησιά της, που έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες. Μερικά νησιά βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές, με την Τουρκία να υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να μετράται από τις ηπειρωτικές ακτές της χώρας.

Υποστηρίζει επίσης ότι τα νησιωτικά κράτη όπως η Κύπρος δικαιούνται μόνο χωρικά ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια ενώ το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα της Κύπρου εγείρει επίσης αξιώσεις για αξιοποίηση ενεργειακών πόρων στα ανοικτά των κυπριακών ακτών.

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεχίσουν τον διάλογο για να αντιμετωπίζουν τις διαφορές τους σχετικά με την έρευνα για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν απειλήσει με κυρώσεις την Τουρκία για δραστηριότητες γεώτρησης σε αμφισβητούμενα ύδατα, μετά από πιέσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο.