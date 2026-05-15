Τζιτζιφιές: Η στιγμή που ο 58χρονος “πιστολέρο” πυροβολεί τέσσερις φορές μέσα στο μπαρ – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι τέσσερις πυροβολισμοί που έριξε ο 58χρονος στο μπαρ στις Τζιτζιφιές την περασμένη Κυριακή (10/05), καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε σήμερα στη δημοσιότητα η εκπομπή “Live News”.

Από τους πυροβολισμούς του μεθυσμένου 58χρονου τραυματίστηκε η 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη του μπαρ επί της λεωφόρος Θησέως στις Τζιτζιφιές.

Στο οπτικό υλικό, φαίνεται αρχικά ο 58χρονος να πλησιάζει την 43χρονη και να την πυροβολεί δύο φορές με ένα αυτόματο Scorpion.

Η γυναίκα που δέχεται τους πυροβολισμούς στον λαιμό τρέχει να βγει από το μπαρ. Λίγοι θαμώνες τρέχουν να σωθούν από τους πυροβολισμούς ενώ οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί το παραμικρό, συνεχίζοντας να πίνουν το ποτό τους.

Δείτε το βίντεο:

Μετά τους δύο πρώτους πυροβολισμούς, ο 58χρονος παραμένει μέσα στο μπαρ ατάραχος για περίπου δυόμισι λεπτά.

Στη συνέχεια, ο άνδρας ρίχνει ακόμα δύο πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να πέσει τμήμα της οροφής.

Στο σημείο εκείνο κλείνει η μουσική και ο 58χρονος ακούγεται να λέει «τι θέλετε, έχω τα προβλήματά μου».

Ο 58χρονος που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι είχε θολώσει από το ποτό και δεν ήθελε να σκοτώσει.

Ο 58χρονος σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε ενοχλήσει και άλλες φορές με τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτες και θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, με αποτέλεσμα να είναι ανεπιθύμητος στον χώρο.

Από την εισαγγελική αρχή του ασκήθηκε δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου και πέντε πλημμελήματα.