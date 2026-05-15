MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τζιτζιφιές: Η στιγμή που ο 58χρονος “πιστολέρο” πυροβολεί τέσσερις φορές μέσα στο μπαρ – Βίντεο ντοκουμέντο

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Οι τέσσερις πυροβολισμοί που έριξε ο 58χρονος στο μπαρ στις Τζιτζιφιές την περασμένη Κυριακή (10/05), καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε σήμερα στη δημοσιότητα η εκπομπή “Live News”.

Από τους πυροβολισμούς του μεθυσμένου 58χρονου τραυματίστηκε η 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη του μπαρ επί της λεωφόρος Θησέως στις Τζιτζιφιές.

Στο οπτικό υλικό, φαίνεται αρχικά ο 58χρονος να πλησιάζει την 43χρονη και να την πυροβολεί δύο φορές με ένα αυτόματο Scorpion.

Η γυναίκα που δέχεται τους πυροβολισμούς στον λαιμό τρέχει να βγει από το μπαρ. Λίγοι θαμώνες τρέχουν να σωθούν από τους πυροβολισμούς ενώ οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί το παραμικρό, συνεχίζοντας να πίνουν το ποτό τους.

Δείτε το βίντεο:

Μετά τους δύο πρώτους πυροβολισμούς, ο 58χρονος παραμένει μέσα στο μπαρ ατάραχος για περίπου δυόμισι λεπτά.

Στη συνέχεια, ο άνδρας ρίχνει ακόμα δύο πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να πέσει τμήμα της οροφής.

Στο σημείο εκείνο κλείνει η μουσική και ο 58χρονος ακούγεται να λέει «τι θέλετε, έχω τα προβλήματά μου».

Ο 58χρονος που προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι είχε θολώσει από το ποτό και δεν ήθελε να σκοτώσει.

Ο 58χρονος σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε ενοχλήσει και άλλες φορές με τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτες και θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, με αποτέλεσμα να είναι ανεπιθύμητος στον χώρο.

Από την εισαγγελική αρχή του ασκήθηκε δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου και πέντε πλημμελήματα.

Πυροβολισμοί Τζιτζιφιές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Νέο όχημα του δήμου Θεσσαλονίκης στους δρόμους της πόλης για την αποκατάσταση λακκουβών και φθορών – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Νέα τμήματα και έργα υποδομής στα κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

J2US: Βραδιά Eurovision απόψε με τον Νίκο Κοκλώνη

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

“Jalla” στη Βιέννη: Η Antigoni χόρεψε πάνω στο τραπέζι και έστειλε την Κύπρο στον τελικό της Eurovision 2026

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Μαθητές που καλλιεργούν εντόπιες ποικιλίες λαχανικών συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Π. Τσακίρη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για παράνομη διαμονή στη χώρα