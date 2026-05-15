Προφυλακιστέοι ένας 63χρονος κι ο γιος του, θα διακινούσαν πάνω από 13 κιλά κάνναβης το καλοκαίρι στην Σκιάθο

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ένας 63χρονος και ο γιος του, 30 χρονών, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος, μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 13 κιλών κάνναβης μέσα σε ασυνόδευτους ταξιδιωτικούς σάκους που μεταφέρονταν με ημερόπλοιο προς τη Σκιάθο.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από επιχείρηση της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Βόλου. Οι λιμενικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση δύο ύποπτους σάκους, οι οποίοι μεταφέρονταν από το Αχίλλειο προς τη Σκιάθο χωρίς στοιχεία αποστολέα ή παραλήπτη, γεγονός που προκάλεσε υποψίες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, στελέχη του Λιμενικού με πολιτικά ρούχα επιβιβάστηκαν στο τουριστικό ημερόπλοιο μαζί με τους επιβάτες, παρακολουθώντας διακριτικά τη μεταφορά των αποσκευών μέχρι την άφιξη στο παλαιό λιμάνι της Σκιάθου.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε ο 63χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παρέλαβε τα δύο σακ βουαγιάζ και τα τοποθέτησε σε όχημα, προτού ακινητοποιηθεί από τους λιμενικούς. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο 30χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να επιτηρούσε την περιοχή του λιμανιού, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Προοριζόταν για διακίνηση στη Σκιάθο την καλοκαιρινή περίοδο

Κατά τον έλεγχο των σάκων εντοπίστηκαν συνολικά 13.320 γραμμάρια κάνναβης, ποσότητα που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για διακίνηση στις Σποράδες ενόψει της θερινής περιόδου.

Στην απολογία του, ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε να παραλάβει τους σάκους προκειμένου να κάνει «μια εξυπηρέτηση», ισχυριζόμενος πως ως αντάλλαγμα θα λάμβανε 400 γραμμάρια κάνναβης για προσωπική χρήση.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή με την υπόθεση και πως δεν γνώριζε το περιεχόμενο των σάκων, ούτε συμμετείχε σε οποιαδήποτε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.