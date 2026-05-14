Μαρία Καρυστιανού: Από τη Θεσσαλονίκη η προαναγγελία του νέου κόμματος στις 21 Μαΐου – Το AI βίντεο με το περιστέρι

Την ίδρυση του νέου κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτηση στα social media γράφοντας χαρακτηριστικά: “Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια νέα αρχή“.

Στο βίντεο από AI η Μαρία Καρυστιανού αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος του κλάδο ελιάς.

Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο Ολύμπιον.