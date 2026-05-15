Κωνσταντοπούλου: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μας πλήξετε με τις λαθραίες μεθόδους σας – Ίσα-ίσα μας δυναμώνετε

«Ο άνθρωπος και ο άντρας φαίνεται από το αν είναι σε θέση να τηρήσει κανόνες, τον λόγο του και αυτά που λέει. Εσείς σε όλα αυτά αποτυγχάνετε» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον ‘Αδωνι Γεωργιάδη, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «δεν υπάρχει» και ότι «κυβερνάει μια μαφία».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «όλος ο κόσμος ξέρει ότι είμαι στον πλευρό των εργαζομένων» και ότι αυτή είναι που κατήγγειλε και «ξεμπρόστιασε» τον υπουργό Υγείας, όταν «προσπαθήσατε να κουκουλώσετε και να μπαζώσετε το έγκλημα στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», όταν προσπαθήσατε να πείτε στο πανελλήνιο ότι ‘αυτό ήταν ένα εργοστάσιο το οποίο ήταν υποδειγματικό’».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός «ξέρει γιατί το είπε. Γιατί συνδέεται η κυβέρνησή σας, με αυτό το εργατικό έγκλημα. Γιατί συνδέεται ο υπουργός σας ο Παπαστεργίου με δύο υπογραφές και το 2007 και το 2011 και στη συνέχεια με την κάλυψή του ως αρμόδιου αντιδημάρχου και επί δέκα χρόνια δημάρχου, από το 2017 έως το 2023 ήταν δήμαρχος, τότε που δεν ελεγχόταν τίποτα. Και μετά ήταν υπουργός, που τότε και πάλι δεν ελεγχόταν τίποτα. Και τότε και μετά ήταν υπουργός ο Γεωργιάδης και τότε που δεν ήλεγχε τίποτα η επιθεώρηση εργασίας». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπάθησε εδώ και ένα χρόνο να στήσει «εργασιακό θέμα στην Πλεύση Ελευθερίας, με μία «δήθεν απλήρωτη, μια κυρία Πολύζου που τώρα μάθαμε ότι τελικά δεν είναι εργαζόμενη. Έχει μια ΙΚΕ η οποία όμως δεν εδρεύει εκεί που λέει… Απέτυχε το να εμφανίσετε εργαζόμενη, αυτή που δεν ήταν ποτέ εργαζόμενη και δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ εργαζόμενη».

Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε την ανεξάρτητη βουλευτή Ελένη Καραγεωργοπούλου να επιστρέψει «την κλεμμένη έδρα» ενώ την κατηγόρησε ότι «χθες έφτασε να απειλεί ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα χάσει έναν από τους πέντε βουλευτές της». «Αν θέλετε κ. Γεωργιάδη μπορείτε να την εντάξετε και στην ομάδα σας. Εμείς πάντως τέτοια πρόσωπα που προδίδουν έναν ανιδιοτελή αγώνα, δεν θέλουμε», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας είναι δυνατή» και ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση με τις λαθραίες μεθόδους σας, να μας πλήξετε. Ίσα-ίσα μας δυναμώνετε».