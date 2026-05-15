“Μαγικά μανιτάρια” και κατάθλιψη: Κλινική μελέτη στην Ελλάδα εξετάζει τη θεραπευτική δράση της ψιλοσίνης

Η έρευνα πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και εντάσσεται σε διεθνή κλινική μελέτη με τη συμμετοχή 48 χωρών.

Μπορούν ψυχεδελικές ουσίες που προέρχονται από τα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια» να αξιοποιηθούν θεραπευτικά για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης; Το ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει διεθνής κλινική μελέτη για την ψιλοσίνη, μια ψυχεδελική ουσία που προέρχεται από συγκεκριμένα είδη μανιταριών και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας.

Στη μελέτη συμμετέχουν 48 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η πρώτη ελληνική κλινική μελέτη υλοποιείται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Μονάδα Κλινικών Ερευνών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική.

Η έρευνα για την ψιλοσίνη και τη μείζονα κατάθλιψη

Η μελέτη εξετάζει τη χρήση της ψιλοσίνης ως πιθανής συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης σε ενήλικες με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γεώργιος Παπαζήσης, καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας και επιστημονικά υπεύθυνος της μελέτης, η έρευνα δεν αφορά απλώς τη χορήγηση μιας ψυχεδελικής ουσίας, αλλά ένα ολοκληρωμένο και αυστηρά ελεγχόμενο μοντέλο κλινικής παρακολούθησης.

«Σε μια εποχή όπου η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας διεθνώς, η ανάγκη για νέες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές είναι πιο επίκαιρη από ποτέ», σημείωσε ο κ. Παπαζήσης.

Όπως εξήγησε, η μελέτη περιλαμβάνει προσεκτική επιλογή συμμετεχόντων, κλινικές και ψυχομετρικές αξιολογήσεις, παρακολούθηση ζωτικών σημείων, διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνησης και ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά τη χορήγηση της ουσίας.

Kατάθλιψη – Το διεθνές ενδιαφέρον για τις ψυχεδελικές θεραπείες

Ο κ. Παπαζήσης ανέφερε ακόμη ότι ουσίες όπως η ψιλοκυβίνη, η ψιλοσίνη, η αγιαχουάσκα, το LSD, η ιμπογκαΐνη και το MDMA συγκεντρώνουν τα τελευταία χρόνια έντονο διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον.

Ερευνητικές ομάδες σε μεγάλα ακαδημαϊκά και κλινικά κέντρα διερευνούν τον πιθανό ρόλο τους σε ψυχιατρικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και η μετατραυματική αγχώδης διαταραχή.

Η παρουσίαση της μελέτης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 39ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης από τον Γεώργιο Παπαζήση και την ψυχολόγο Αικατερίνη Στραβοράβδη, η οποία συμμετέχει ως θεραπεύτρια στις ψυχεδελικές συνεδρίες της μελέτης.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαζήση, η συμμετοχή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ στη διεθνή ερευνητική προσπάθεια αναδεικνύει τη δυνατότητα των ελληνικών ακαδημαϊκών και κλινικών δομών να συμμετέχουν σε επιστημονικές εξελίξεις αιχμής στον χώρο της ψυχικής υγείας.