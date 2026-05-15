Λιάγκας για Eurovision: Πρόκειται για σκάνδαλο, μας έριξαν στα τάρταρα με την 6η θέση, κάποιος δεν ήθελε να κερδίσει ο Akylas

Μια σειρά από ενδιαφέροντα σχόλια έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του “Το Πρωινό”, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου.

Ο παρουσιαστής, αναφέρθηκε στη σειρά που θα εμφανιστούν τα 25 τραγούδια της Eurovision 2026 και σχολίασε τη θέση της Ελλάδας, η οποία είναι η 6η, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο» και για «στημένο παιχνίδι» απέναντι στον Akyla.

«Κάποιος δεν ήθελε να κερδίσει», ανέφερε ακόμα.

«Έχουμε πολλά να πούμε για τη Eurovision. Γιατί οι Έλληνες fans θεωρούν ότι έχει γίνει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Γιατί για σκάνδαλο πρόκειται! Μας έβαλαν να αγωνιστούμε σε μία θέση που δεν έχει κερδίσει ποτέ», είπε αρχικά ο παρουσιαστής και συνέχισε:

«Το σκάνδαλο είναι ότι μας έβαλαν στην 6η θέση. Κατ’ εμέ το καλύτερο τραγούδι μετά τη Φιλανδία είναι της Δανίας. Και τη Δανία την έριξαν στα τάρταρα και θα εμφανιστεί πρώτη. Την έριξαν στα τάρταρα των ταρτάρων την Ελλάδα, ενώ είναι από τα μεγαλύτερα φαβορί και τη βάζουν να εμφανιστεί 6η. Βλέπουμε ποιες είναι οι ευνοημένες χώρες βάση της σειράς εμφάνισης. Ποτέ μα ποτέ δεν έχει κερδίσει χώρα στην Eurovision που εμφανίζεται από 1 έως 8. Ποτέ. Στατιστικά οι πιθανότητες να κερδίσουμε είναι μηδέν. Δεν είναι κλήρωση, η παραγωγή το ορίζει. Κάποιος δεν ήθελε να κερδίσει ο Akylas».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το eurovisionworld.com, o παραγωγός της φετινής Eurovision, δηλαδή ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Österreichischer Rundfunk (ORF) είναι αυτός που αποφασίζει τη σειρά εμφάνισης για τον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026.

