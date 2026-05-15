Ρουσόπουλος από το συνέδριο της ΝΔ: Δεν φοβόμαστε την κριτική, αλλά απαντάμε στις φωτοβολίδες εντυπωσιασμού των αντιπάλων μας

Με σαφή πολιτικά μηνύματα προς το εσωτερικό του κόμματος, αλλά και αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Από το βήμα του συνεδρίου, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας για την παράταξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εσωκομματικής συνοχής και της ανθεκτικότητας του κυβερνώντος κόμματος απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο κ. Ρουσόπουλος ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένας ζωντανός πολιτικός οργανισμός που δεν αποφεύγει τον διάλογο, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν φοβόμαστε την κριτική όταν αυτή εκφράζεται από γνήσιο ενδιαφέρον για τον τόπο».

Με τη φράση αυτή, έδωσε το πράσινο φως για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, διαχωρίζοντας ωστόσο τη δημιουργική κριτική από την αντιπολιτευτική τακτική.

Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής άσκησε σκληρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η αντιπολίτευση σήμερα. Σημείωσε με νόημα ότι η παράταξη κινείται με υπευθυνότητα και «όχι με φωτοβολίδες εντυπωσιασμού που συχνά εκτοξεύουν οι αντίπαλοί μας», θέλοντας έτσι να αναδείξει τη διαφορά στρατηγικής και ουσίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της μειοψηφίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κεφάλαιο της εσωκομματικής σταθερότητας, με τον κ. Ρουσόπουλο να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις πτέρυγες του συνεδρίου. «Η ενότητα δεν είναι σύνθημα, είναι προϋπόθεση», τόνισε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη συσπείρωση ως το βασικό θεμέλιο για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, θέλησε να τονώσει το ηθικό των συνέδρων και των στελεχών, αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή και το μέγεθος της παράταξης. «Οι μεγάλες παρατάξεις δεν κουράζονται όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Τότε αποδεικνύουν ότι είναι μεγάλες», κατέληξε, δίνοντας τον τόνο για την πολιτική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις απαιτήσεις της συγκυρίας.