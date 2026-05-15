Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική έπειτα από τηλεφώνημα για φωτιά σε πολυκατοικία της οδού Εγνατία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από τηλεφωνική κλήση για φωτιά σε μπαλκόνι πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας, στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φωτιά σε εξέλιξη. Οι πυροσβέστες αφού προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε περιστατικό φωτιάς και αποχώρησαν.