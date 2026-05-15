Θεσσαλονίκη: Άκυρος ο συναγερμός για φωτιά σε πολυκατοικία της οδού Εγνατία

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τηλεφώνημα για φωτιά σε μπαλκόνι πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας της οδού Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η τηλεφωνική κλήση στο 199 έγινε στις 21:50. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε περιστατικό φωτιάς και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποχώρησαν.