MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλειστό λόγω ψύλλων γυμνάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστό παρέμεινε την Παρασκευή 15 Μαΐου το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, έπειτα από εμφάνιση ψύλλων σε μαθητές.

Η διεύθυνση του σχολείου, με το που γνωστοποιήθηκε η παρουσία των συγκεκριμένων εντόμων σε παιδιά, ζήτησε από αυτά να πάνε σπίτι τους και απευθύνθηκε αρμοδίως, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού είχε επικοινωνήσει με την αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους και ζήτησε το κλείσιμο της σχολικής μονάδας, προκειμένου να γίνει οι απαραίτητες απολυμάνσεις, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Ιδιωτικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες απεντόμωσης την Παρασκευή.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Ζαχαράκη: Οι Πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή – Σημαντικό οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια όταν αισθάνονται πίεση

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Μαθητές που καλλιεργούν εντόπιες ποικιλίες λαχανικών συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Π. Τσακίρη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “The Effect: ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους” από σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν ξανά με σπρέι την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών” από σήμερα στο θέατρο Αριστοτέλειον για λίγες μόνο παραστάσεις