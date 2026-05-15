Κλειστό λόγω ψύλλων γυμνάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Κλειστό παρέμεινε την Παρασκευή 15 Μαΐου το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, έπειτα από εμφάνιση ψύλλων σε μαθητές.



Η διεύθυνση του σχολείου, με το που γνωστοποιήθηκε η παρουσία των συγκεκριμένων εντόμων σε παιδιά, ζήτησε από αυτά να πάνε σπίτι τους και απευθύνθηκε αρμοδίως, σύμφωνα με το cretalive.gr.



Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού είχε επικοινωνήσει με την αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους και ζήτησε το κλείσιμο της σχολικής μονάδας, προκειμένου να γίνει οι απαραίτητες απολυμάνσεις, κατά τις ίδιες πληροφορίες.



Ιδιωτικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες απεντόμωσης την Παρασκευή.