Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει να χτυπήσει χώρα του ΝΑΤΟ από το έδαφος της Λευκορωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε νωρίτερα ότι η Ρωσία επιδιώκει να εμπλέξει ακόμη περισσότερο τη Λευκορωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία και εξετάζει σχέδια για πιθανή επίθεση είτε στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας είτε εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ από λευκορωσικό έδαφος, αναφέρει το Reuters.



Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, μετά από συνάντηση με στρατιωτικούς και αξιωματούχους των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Συνεχίζουμε να καταγράφουμε τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρασύρει τη Λευκορωσία βαθύτερα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κίεβο έχει πληροφορίες για νέες επαφές μεταξύ της Μόσχας και του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, με στόχο να πειστεί να συμμετάσχει σε «νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ρωσία εξετάζει επιχειρησιακά σχέδια «στα νότια και βόρεια του εδάφους της Λευκορωσίας», είτε προς την κατεύθυνση Τσερνίχιβ-Κίεβο στην Ουκρανία είτε απευθείας εναντίον μιας χώρας του ΝΑΤΟ από λευκορωσικό έδαφος.



Ο Ζελένσκι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.



Η Λευκορωσία συνορεύει με την Ουκρανία στα νότια, ενώ στα βόρεια και δυτικά συνορεύει με χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία.



Καμία αντίδραση από Μόσχα και Μινσκ

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε άμεση αντίδραση στις δηλώσεις Ζελένσκι ούτε από τη Ρωσία ούτε από το Μινσκ. Η Μόσχα δεν δημοσιοποιεί τα στρατιωτικά της σχέδια για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα οποία θεωρούνται κρατικά απόρρητα.



Ο Λουκασένκο, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε επιτρέψει τη χρήση του λευκορωσικού εδάφους κατά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022 στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να αποστείλει λευκορωσικά στρατεύματα στο μέτωπο.



Έκτοτε, το Μινσκ έχει συμφωνήσει στην ανάπτυξη ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων και υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik στο έδαφός του.



Ενδείξεις για προετοιμασία της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει και τον προηγούμενο μήνα ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ενδείξεις πως η Ρωσία πραγματοποιεί προετοιμασίες που δείχνουν ότι θα επιχειρήσει ξανά να εμπλέξει τη Λευκορωσία στον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί πλέον περισσότερο από τέσσερα χρόνια.



«Η Ουκρανία θα υπερασπιστεί αναμφίβολα τον εαυτό της και τον λαό της εάν ο Αλεξάντερ Λουκασένκο κάνει τη λάθος επιλογή και αποφασίσει να στηρίξει και αυτή τη ρωσική πρόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να προετοιμάσουν σχέδιο αντίδρασης και να ενισχύσουν την άμυνα στις βόρειες περιοχές του Τσερνίχιβ και του Κιέβου.