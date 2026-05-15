MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγικό τέλος για 52χρονο που αγνοούνταν στην Ηλιούπολη – Βρέθηκε νεκρός στο όχημα της εργασίας του

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 52χρονου Στέφανου Σπυρόπουλου στην Ηλιούπολη, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισής του και την ενεργοποίηση του σχετικού Missing Alert από το “Χαμόγελο του Παιδιού”, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα της εργασίας του.

Ο 52χρονος αγνοούνταν από την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή της Ηλιούπολης και αρχικά είχε δηλωθεί εξαφανισμένος. Για την υπόθεσή του είχε εκδοθεί και σχετικό Missing Alert, μετά από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδεχομένως βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντικών ομάδων ήταν άμεση, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως.

Η σορός του εντοπίστηκε μέσα στο επαγγελματικό του όχημα, σηματοδοτώντας το τραγικό τέλος της αναζήτησης που είχε ξεκινήσει πριν από λίγες ημέρες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές με στόχο να ριχθεί φως στα ακριβή αίτια.

Σημαντικό ρόλο στις έρευνες είχε και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 52χρονου, καθώς και στην κινητοποίηση δημοτικών και αστυνομικών αρχών των γύρω περιοχών.

Ηλιούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 26 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Άκυρος ο συναγερμός για φωτιά σε πολυκατοικία της οδού Εγνατία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Σδούκου: Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 τα κάναμε – Το 2030 η Ελλάδα θα έχει αλλάξει οριστικά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ Κ19 – Άρης Κ19 1-0: Νταμπλούχος ο Δικέφαλος, ο Κυριαζίδης με κεφαλιά του χάρισε το Κύπελλο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Επικοινωνία Μερτς-Τραμπ: “Το Ιράν πρέπει να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βόλος: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν και παρέσυρε την 83χρονη μητέρα της – Νοσηλεύεται με κατάγματα και τραύμα στο κεφάλι

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών” από σήμερα στο θέατρο Αριστοτέλειον για λίγες μόνο παραστάσεις