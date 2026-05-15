MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αχαΐα: Συνελήφθη ο 52χρονος που έψαχναν για την απόπειρα δολοφονίας 35χρονου

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη του 52χρονου που αναζητούσαν για την απόπειρα δολοφονίας ενός 35χρονου στην Κάτω Αχαΐα, προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Πληροφορίες του tempo24.news αναφέρουν πως πρόκειται για συγγενή του θύματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος κάρφωσε με μαχαίρι στην πλάτη τον 35χρονο κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν.

Μετά την πράξη του ο 52χρονος διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση πριν τελικά να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Ποια εστιατόρια της Θεσσαλονίκης βραβεύτηκαν στα φετινά Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας από το “αθηνόραμα”

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

ΑΠΘ: Το αγωνιστικό μονοθέσιο της Aristotle Racing Team ανεβάζει στροφές στη ΔΕΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι πολύ σοβαρό, περιμένω τις εξηγήσεις του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ειδική εκδήλωση για τη δωρεά της συλλογής τραγουδιών του Χ. Παπαευστρατίου σήμερα στο Βαφοπούλειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βόλος: Ηλικιωμένη πέταξε από το μπαλκόνι χρήματα και κοσμήματα σε απατεώνες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από αύριο στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης – Σε ποιο σημείο