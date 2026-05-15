Νέα παρέμβαση Τσίπρα για τα κόκκινα δάνεια: «Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής ιδιοκτησίας»

Νέα δημόσια παρέμβαση για το ζήτημα των κόκκινων δανείων πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την κριτική του προς την κυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα, μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του για τη Public Power Corporation και τα κέρδη των τραπεζών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ένα σύστημα που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνει τους δανειολήπτες και προστατεύει τα funds.

«Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία. Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν έχει λυθεί, αλλά έχει μεταφερθεί από τις τράπεζες στα funds.

Όπως υποστήριξε, σήμερα τα funds διαχειρίζονται περισσότερα από 90 δισ. ευρώ δανείων, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μη εξυπηρετούμενα, ενώ τα στεγαστικά δάνεια αγγίζουν τα 25 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 220.000 δανειολήπτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σχέδιο «Ηρακλής», υποστηρίζοντας ότι το Δημόσιο παρείχε εγγυήσεις ύψους 23 δισ. ευρώ ώστε τα funds να αγοράσουν δάνεια σε χαμηλές τιμές.

«Το πιο εξοργιστικό είναι ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ραγδαία αύξηση των πλειστηριασμών κατοικιών, υποστηρίζοντας ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί σε σχέση με την περίοδο 2015-2019.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ζήτησε ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις για τα χρέη, χαμηλότερες δόσεις και επιτόκια, τονίζοντας ότι «αυτό πρέπει να σταματήσει».