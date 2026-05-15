MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Τσίπρα για τα κόκκινα δάνεια: «Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής ιδιοκτησίας»

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα δημόσια παρέμβαση για το ζήτημα των κόκκινων δανείων πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την κριτική του προς την κυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα, μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του για τη Public Power Corporation και τα κέρδη των τραπεζών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ένα σύστημα που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνει τους δανειολήπτες και προστατεύει τα funds.

«Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία. Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν έχει λυθεί, αλλά έχει μεταφερθεί από τις τράπεζες στα funds.

Όπως υποστήριξε, σήμερα τα funds διαχειρίζονται περισσότερα από 90 δισ. ευρώ δανείων, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι μη εξυπηρετούμενα, ενώ τα στεγαστικά δάνεια αγγίζουν τα 25 δισ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 220.000 δανειολήπτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σχέδιο «Ηρακλής», υποστηρίζοντας ότι το Δημόσιο παρείχε εγγυήσεις ύψους 23 δισ. ευρώ ώστε τα funds να αγοράσουν δάνεια σε χαμηλές τιμές.

«Το πιο εξοργιστικό είναι ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ραγδαία αύξηση των πλειστηριασμών κατοικιών, υποστηρίζοντας ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί σε σχέση με την περίοδο 2015-2019.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ζήτησε ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις για τα χρέη, χαμηλότερες δόσεις και επιτόκια, τονίζοντας ότι «αυτό πρέπει να σταματήσει».

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Λύκεια: Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα – Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Ημερίδα από το ΕΕΘ για την επιμόρφωση για την Αποδοτικότητα, τη Βιωσιμότητα και την Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Προφυλακιστέοι ένας 63χρονος κι ο γιος του, θα διακινούσαν πάνω από 13 κιλά κάνναβης το καλοκαίρι στην Σκιάθο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Στο Δέλτα του Έβρου ο Κ. Τασούλας – “Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει”

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Έμπολα: Νέος συναγερμός στο Κονγκό – Ξέσπασε επιδημία με 65 νεκρούς