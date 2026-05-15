Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε τη ναυτική βάση στη Σούδα – Δείτε φωτογραφίες

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες τη ναυτική βάση στη Σούδα της Κρήτης.



Όπως τόνισε η ίδια σε μία ανάρτηση στο Χ: πως «αυτή η ζωτικής σημασίας βάση συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».



Η πρέσβειρα των ΗΠΑ σημείωσε: «έμεινα έκπληκτη από τις εντυπωσιακές δυνατότητες και επιχειρήσεις που καθιστούν τη βάση της Σούδας απαραίτητη για τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας».



«Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την ισχυρή υποστήριξη των τοπικών ελληνικών αρχών και των εταίρων της τοπικής κοινωνίας, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν τη συμμαχία μας κάθε μέρα», τόνισε η Γκιλφόιλ.



Αναλυτικά η ανάρτηση της πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα στο Χ:



«Η πρώτη μου επίσκεψη στη ναυτική βάση Σούδας ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο αυτός η ζωτικής σημασίας βάση συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Έμεινα έκπληκτηαπό τις εντυπωσιακές δυνατότητες και επιχειρήσεις που καθιστούν τη ναυτική βάση Σούδας απαραίτητη για τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του αμερικανικού και ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την ισχυρή υποστήριξη των τοπικών ελληνικών αρχών και των εταίρων της τοπικής κοινωνίας, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που συνεχίζουν να ενισχύουν τη συμμαχία μας κάθε μέρα».