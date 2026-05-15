Τζιτζικώστας: Η πρώτη στην Ιστορία Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς τη φωνή των νέων ανθρώπων

«Η πρώτη στην Ιστορία Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς τη φωνή των νέων ανθρώπων», δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στην έναρξη του Διαλόγου που διοργάνωσε στο Ωδείο Αθηνών, με 20 νέους από όλη την Ευρώπη και την ενεργό συμμετοχή 100 νέων από την Ελλάδα.

Τον Διάλογο Νεολαίας συντόνισε ο Σάκης Τανιμανίδης, ενώ συμμετείχε και ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο οποίος μοιράστηκε την εμπειρία του ως ταξιδιώτης με επισκέψεις σε 120 χώρες.

Στη δήλωσή του κατά την έναρξη του Διαλόγου Νεολαίας ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι σήμερα στην Αθήνα, γι’ αυτόν τον διάλογο με νέους ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρώπη, για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο μέρος για αυτή τη συζήτηση, από την Ελλάδα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τουρισμό. Εδώ που ο τουρισμός δεν είναι απλώς ένας οικονομικός τομέας, αλλά κομμάτι της ταυτότητας, της κουλτούρας και της καθημερινής μας ζωής. Ο ευρωπαϊκός τουρισμός βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά, ο τομέας συνεχίζει να δημιουργεί ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για εκατομμύρια ανθρώπους. Από την άλλη, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις: τις μη ισορροπημένες τουριστικές ροές, τις πιέσεις στις υποδομές και στις τοπικές κοινωνίες, την ψηφιακή μετάβαση, αλλά και τις νέες απαιτήσεις των ταξιδιωτών για πιο αυθεντικές και βιώσιμες εμπειρίες. Γι’ αυτό και ήδη εργαζόμαστε εντατικά και θα παρουσιάσουμε τους επόμενους μήνες την πρώτη στην ιστορία Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό. Μια πολιτική που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι ο τουρισμός στην Ευρώπη θα παραμείνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: αυτή η πολιτική δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς τη φωνή των νέων ανθρώπων. Γιατί οι νέοι άνθρωποι, ήδη αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε, επιλέγουμε προορισμούς και αντιλαμβανόμαστε την έννοια της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Σήμερα, δεν ήρθα μόνο για να μιλήσω. Ήρθα κυρίως για να ακούσω τους νέους ανθρώπους. Να ακούσω τις ιδέες, τις ανησυχίες, το δικό τους όραμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 20 νέοι από όλη την Ευρώπη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας από την ΕΕ της πρώτης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό. Οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά υπόβαθρα, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουριστικό οικοσύστημα, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προτεραιότητες και προσδοκίες των νέων ταξιδιωτών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης 100 νέοι από την Ελλάδα, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων με τη χρήση της πλατφόρμας Slido.

Ο Διάλογος Νεολαίας είχε οχτώ θεματικές ενότητες για τον τουρισμό, ενώ ως πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στις ευρωπαϊκές πολιτικές διαδικασίες, δίνοντάς τους ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν το μέλλον τους. Τα συμπεράσματα της συζήτησης θα συμβάλουν άμεσα στην ανάπτυξη μελλοντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές των νέων ενσωματώνονται στη χάραξη πολιτικής.