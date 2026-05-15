Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Αυστραλία δεν θα κερδίσει ποτέ την Eurovision για έναν απλό λόγο

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος συνομίλησε σήμερα με τον Βασίλη Τσεκούρα στην εκπομπή του MEGA “Live News”.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός εξήγησε για ποιον λόγο… δεν πρόκειται να κατακτήσει φέτος τον διαγωνισμό η Αυστραλία.

Ειδικότερα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος επισήμανε αρχικά πως “δημιουργήθηκε ένα νέο ρεύμα, χθες βράδυ, με το τραγούδι της Αυστραλίας για το οποίο, όσο το παίζουν στοίχημα, θέλω να τους πω, ως έμπειρος, ότι θα χάσουν τα λεφτά τους. Η Αυστραλία δεν θα κερδίσει ποτέ την Eurovision για έναν απλό λόγο”.

“Μπορεί να πάρει όλα τα 12αρια των κριτικών επιτροπών, ο κόσμος όμως δεν της δίνει ψήφους στο televoting και πολύ καλά κάνει. Την βλέπει ως παρείσακτη. Δικαιούται να συμμετάσχει στην Eurovision αλλά βέβαια, γιατί ανήκει στην EBU οπότε της δίνεται αυτό το δικαίωμα, αλλά είναι παράταιρο από τη φύση του να σκέφτεται κάποιος την Αυστραλία ενώ μιλάμε για Eurovision”, τόνισε.

“Αυτό νομίζω πως δημιουργεί μια εγκράτεια στο κοινό που δεν την ψηφίζει. Δηλαδή, αν ο Ακύλας δεν ψηφιστεί πολύ από τις επιτροπές, θα δείτε τι θα γίνει από τον κόσμο” πρόσθεσε, επίσης, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην ενημερωτική εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού.