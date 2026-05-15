Μητσοτάκης στο 16o Συνέδριο της ΝΔ: Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα, διεκδικούμε τρίτη τετραετία

Με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται οι εργασίες της 1ης ημέρας του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo.

«Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του. Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή, τόνισε ο πρωθυπουργός, λέγοντας πως «η σημερινή ανεπανάληπτη υποδοχή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους».

«Θα απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία, αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε -τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ανατρέχοντας στην εικόνα της Ελλάδας πριν από μια δεκαετία, με την ανεργία στο 25% και τους νέους να φεύγουν για το εξωτερικό.



«Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη» υπογράμμισε.



«Λυπάμαι και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρ’ όλο που ανεβαίνει -ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί» υπογράμμισε.



«Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη, την αποδοχή των πολλών» συνέχισε ο πρωθυπουργός, «φέραμε κοντά μας ανθρώπους που δεν μας έχουν ξαναψηφίσει».



«Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και ΝΔ -διπλασίασε τις δυνάμεις της, νικώντας σε τρεις εθνικές εκλογές, δύο ευρωεκλογές και δύο αυτοδιοικητικές μάχες. Κυρίως, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών, η ΝΔ κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση, ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε» τόνισε ακόμη.



Μέσα σε μια δεκαετία κάναμε μεγάλα βήματα, προχώρησε στην αναδρομή του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους στόχους για την επόμενη τετραετία στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ακόμη, στάθηκε στη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο και τόνισε ότι θα έχει την τιμή να είναι ο πρωθυπουργός, επί της θητείας του οποίου θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και δήλωσε πως αισθάνθηκε περήφανος που άκουσε τον Κύπριο Πρόεδρο να ευχαριστεί την Ελλάδα που έστειλε δύο φρεγάτες και μαχητικά στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «μαζί με την Ελλάδα αλλάξαμε και το κόμμα μας» και «διπλασιάσαμε τις δυνάμεις μας νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις».

«Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο που επίσης είχα θέσει. Έλεγα το 2016 ότι δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη αλλά την πολιτική κυριαρχία. Χάρη σε όλους εσάς έγινε. Κερδίσαμε την αποδοχή των πολλών, φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Καταφέραμε να μετατρέψουμε το κόμμα σε ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όταν δεν τα καταφέρνουμε σας κοιτάμε στα μάτια και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μεσολάβησαν πρωτόγνωρες κρίσεις. «’Αλλαξε ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροπές που κάνουν το μέλλον ρευστό. Στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας. Οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Οι πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Είναι μια αλυσίδα αβεβαιότητας που αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η τεχνολογία καλπάζει με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη σημειώνοντας πως το μόνο κόμμα που έχει σχετική στρατηγική είναι η ΝΔ.

«Μέσα σε μια 10ετία η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Ακολουθήσαμε κυβερνητικό έργο με κύκλο προτεραιοτήτων», ανέφερε και υπενθύμισε τι έγινε κατά την πρώτη τετραετία με πρώτο την επανάσταση του gov.gr.

Η δεύτερη τετραετία, είπε, στρέφεται κυρίως στην κοινωνία και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα όπως μεταξύ άλλων η αναβάθμιση των πανεπιστημίων, ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων και τα μεγάλα έργα.

«Η Ελλάδα μετατρέπεται επιτέλους σε διεθνή ενεργειακό κόμβο. Με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια γεωτρήσεις. Τις πρώτες τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός που θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι διανύουμε τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών και μίλησε για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες τονίζοντας πως είναι πραγματικότητα.

«Φτάνουμε στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κύκλους με αυτόν που οδηγείς στην Ελλάδα του 2030», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το σύνθημα ‘το είπαμε , το κάναμε’ είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε. Έχω στα χέρια μου αυτό το πρόγραμμα του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2023 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια υπενθύμισε την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση της ανεργίας, τη μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τις αυξήσεις στο δημόσιο – μεγαλύτερες στα σώματα ασφαλείας, στους υγειονομικούς, στους συνταξιούχους – το ρόλο της παιδείας με την Ελλάδα να αναγνωρίζεται χώρα πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, την ανακαίνιση 430 σχολείων με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το διεθνές απολυτήριο, την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την κατάργηση του ασύλου της ανομίας στα πανεπιστήμια.