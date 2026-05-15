MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Antigoni Buxton: Η πρώτη ανάρτηση μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision

|
THESTIVAL TEAM

Στον μεγάλο τελικό της Εurovision πέρασε η Antigoni Buxton, η οποία φέτος εκπροσωπεί την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό.

Η Κύπρια ερμηνεύτρια μετά την πρόκρισή της έκανε κάποιες δηλώσεις για τα συναισθήματά της, ενώ το βράδυ της Παρασκευής, μία ημέρα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για την πατρίδα της, την Κύπρο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύσει κάτι η Antigoni Buxton μετά το τέλος του Β’ ημιτελικού.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που υψώνω περήφανα την κυπριακή σημαία και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Κύπρο μου έχεις την καρδιά μου, προσεύχομαι να μπορώ να σε κάνω περήφανη», έγραψε η Antigoni στο Instagram και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες της.

Μάλιστα, στις περισσότερες από αυτές κρατάει την κυπριακή σημαία.

Eurovision 2026 Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

“Jalla” στη Βιέννη: Η Antigoni χόρεψε πάνω στο τραπέζι και έστειλε την Κύπρο στον τελικό της Eurovision 2026

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νετανιάχου: Το Ισραήλ ελέγχει το 60% της Λωρίδας της Γάζας

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαντώ: Για έναν χρόνο δεν επικοινωνούσα πολύ καλά με το περιβάλλον

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Ο κωφός διερμηνέας της Eurovision αποκάλυψε πώς έδωσε τον ρυθμό του Ferto του Ακύλα μέσω της νοηματικής – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Δουλειά στην τακτική ενόψει Παναθηναϊκού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Σέρρες: Ένταση ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ στον Προμαχώνα – Βίντεο