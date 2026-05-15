Δήμος Καλαμαριάς: Ο σχεδιασμός για το Κόδρα ταξίδεψε στη Φλωρεντία

Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα και η μεγάλη προσπάθεια για τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και πολιτισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια του Local Bauhaus Festival στη Φλωρεντία, όπου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες που συνδέονται με τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus και του ευρωπαϊκού έργου Bauhaus4MED.

Στο διήμερο εκδηλώσεων, η αποστολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βασικού εταίρου του έργου, παρουσίασε την πρότυπη διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού που αναπτύχθηκε για το μέλλον του Κόδρα, αναδεικνύοντας τη μεγάλη ανταπόκριση πολιτών και φορέων.

Η διαδικασία του Open Call για το Κόδρα το φθινόπωρο του 2025 συγκέντρωσε συνολικά 82 προτάσεις, αποτυπώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας για τη συνδιαμόρφωση του μέλλοντος του πρώην στρατοπέδου. Οι προτάσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ιδεών και προσεγγίσεων, από επιμέρους παρεμβάσεις έως ολοκληρωμένες προτάσεις σχεδιασμού, και παρουσιάστηκαν στη Φλωρεντία ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συμμετοχικής διαβούλευσης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για την Καλαμαριά, καθώς το Κόδρα παρουσιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μια εμβληματική περίπτωση συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον δημόσιο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μεταφέρθηκε και το μήνυμα της Δημάρχου Καλαμαριάς, Χρύσας Αράπογλου, η οποία σημείωσε ότι η συμμετοχή του Δήμου Καλαμαριάς στο πρόγραμμα Bauhaus4MED, μέσω της διαδικασίας Open Call, επιτάχυνε τη διαδικασία εκπόνησης του συνολικού master plan για το Κόδρα, αξιοποιώντας τον πλούτο των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους πολίτες, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον ενθουσιασμό και τη μεγάλη συμμετοχή της κοινωνίας στη διαβούλευση.

Παράλληλα, στη Φλωρεντία παρουσιάστηκε και η πρόταση της νεαρής αρχιτεκτόνισσας Χριστίνας Ιωαννίδου με τίτλο «Ο Κήπος του Αριστοτέλη», η οποία αφορά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα και διακρίθηκε στο Sprint Event του Bauhaus4MED ανάμεσα σε συμμετοχές νέων αρχιτεκτόνων από χώρες της Μεσογείου.

Η παρουσία του Κόδρα στη Φλωρεντία επιβεβαιώνει ότι το σχέδιο της δημοτικής αρχής για το μέλλον του πρώην στρατοπέδου αποκτά πλέον ευρωπαϊκή αναγνώριση, ως ένα παράδειγμα σύγχρονου, βιώσιμου και συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού.