Ακούραστος ο Νόιερ: Ανανέωσε για ακόμα μια χρονιά με τη Μπάγερν Μονάχου
O Μάνουελ Νόιερ συνεχίζει απτόητος, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου για μία ακόμη σεζόν.
Ο πολύπειρος τερματοφύλακας θα παραμείνει ενεργός τουλάχιστον μέχρι τα 41 του, δηλώνοντας πως «μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο γιατί ήθελα τον χρόνο μου, είναι σίγουρα η σωστή απόφαση».
Ο Νόιερ αποτελεί ποδοσφαιριστής της Rekordmeister από το 2011, όταν είχε αποκτηθεί από τη Σάλκε και έκτοτε έχει μετατραπεί σε θρύλο των Βαυαρών, μετρώντας μέχρι σήμερα 597 συμμετοχές με τη φανέλα τους.
Στο διάστημα αυτό, ο μπαρουτοκαπνισμένος γκολκίπερ έχει κατακτήσει κυριολεκτικά τα πάντα, μετρώντας 13 πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα, επτά Super Cup, δύο Champions League, δύο UEFA Super Cup και δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.
Σημειώνεται πως εκτός του Νόιερ, το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο ανανέωσε και ο Σβεν Ούλραιχ, με τους δύο έμπειρους τερματοφύλακες να συμπληρώνουν την τριάδα γκολκίπερ της Μπάγερν μαζί με τον Γιόνας Ούρμπιγκ.
