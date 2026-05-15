MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού.

«Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News.

«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Ενώ Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ένα πακέτο εξοπλισμών για την Ταϊβάν πέρυσι, ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Λευκός Οίκος ακόμη δεν το έχει προωθήσει.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν αποτελεί δικό της έδαφος και έχει αντιταχθεί στην ανάμειξη των ΗΠΑ στις υποθέσεις της, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης όπλων. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν επίσημα τις εδαφικές αξιώσεις του Πεκίνου επί της Ταϊβάν και ανεπίσημα υποστηρίζουν το νησί μέσω αμυντικής βοήθειας.

Ντόναλντ Τραμπ Ταϊβάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κ. Τασούλας: “Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Το κρίσιμο δίλημμα στις επόμενες εκλογές θα είναι: Παραγωγική Ελλάδα ή στασιμότητα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης στην παραλία – Πότε αρχίζει

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Νένα Χρονοπούλου: Όταν με βλέπεις στη σειρά του σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να ξέρεις τι αγωνία έχω εγώ να γυρίσω γρήγορα στο σπίτι μου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “The Effect: ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους” από σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,99% οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον Μάρτιο