ΑΑΔΕ: Αυξήθηκαν κατά 3,99% οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον Μάρτιο

Αύξηση 3,99% σημείωσε τον Μάρτιο εφέτος ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο σε σχέση με τον Μάρτιο πέρυσι (4.797.755 οφειλέτες τον Μάρτιο 2026 έναντι 4.613.523 το 2025).

Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων και των μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Τον Μάρτιο 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 888 εκατ. ευρώ, έναντι 881 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 0,79%). Το α’ τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 3,023 δισ. ευρώ, έναντι 2,841 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 6,41%).

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Τον Μάρτιο το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 840 εκατ. ευρώ έναντι 853 εκατ. ευρώ την Μάρτιο 2025 (μείωση κατά 1,52%). Το α’ τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 2,819 δισ. ευρώ, έναντι 2,715 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 3,83%).

Παράλληλα, τον Μάρτιο οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) ανήλθαν σε 297 εκατ. ευρώ, έναντι 284 εκατ. ευρώ Μάρτιο 2025 (αύξηση κατά 4,58%). Το α’ τρίμηνο του 2026, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) ανήλθαν σε 656 εκατ. ευρώ, έναντι 619 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 5,98%).

