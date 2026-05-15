Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Σοκ επικρατεί στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Καλλίπολη, μετά από πτώση 24χρονης κοπέλας από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, με τη νεαρή κοπέλα -μετά την πτώση από την πολυκατοικία- να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Τζάνειο» του Πειραιά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ενώ στο σημείο που έπεσε το κορίτσι, στην οδό Καλλιρρόης, έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.