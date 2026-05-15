Ημερίδα από το ΕΕΘ για την επιμόρφωση για την Αποδοτικότητα, τη Βιωσιμότητα και την Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων

Μία ακόμη καινοτόμα και άκρως πρακτική ημερίδα διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), σε συνεργασία με το ICBS Business College, με στόχο την παροχή ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με το θέμα: «Η Διαλεκτική της Αποδοτικότητας, της Βιωσιμότητας και της Επαγγελματικής Ανθεκτικότητας».

Τρεις εισηγήσεις από τρεις πολύ σημαντικούς εισηγητές, άριστους γνώστες της επιχειρηματικότητας και της ψυχολογίας του επαγγελματία, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο γέμισε την αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΕΘ «Θεσσαλονίκη».

Η πρώτη, με εισηγητή τον Δρ Δημήτρη Μυλωνά, Οικονομολόγο, Νομικό και Λογιστή Α΄ Τάξης, καθηγητή του ICBS College, είχε ως θεματική: «Βιωσιμότητα στην Πράξη: Πώς οι σωστές οικονομικές επιλογές χτίζουν ανθεκτικές επιχειρήσεις».

Στη δεύτερη εισήγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον κ. Γιώργο Μακρή, Εργασιακό Ψυχολόγο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων και καθηγητή στο ICBS College, αναλύθηκε το θέμα: «Η Ψυχολογία του Ελεύθερου Επαγγελματία: Ανάμεσα στην αυτονομία και την απομόνωση».

Την τρίτη εισήγηση πραγματοποίησε ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του ICBS Thessaloniki Business College, κ. Χρήστος Μαλαβάκης, η οποία είχε ως θέμα: «Η διαλεκτική της Ανταγωνιστικότητας – Βιωσιμότητας».

Στο κοινό βρέθηκε πλήθος μελών του ΕΕΘ, το οποίο είχε την ευκαιρία να καταθέσει ερωτήματα στους εισηγητές, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν συγχαρητήρια για την ημερίδα και τη θεματολογία που επιλέχθηκε.

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ, κ. Κυριάκος Μερελής, στον χαιρετισμό που απηύθυνε ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Κάνουμε πράξη τη δέσμευση της διοίκησής μας για συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση των μελών μας, με δράσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα, ανοίγοντας τον διάλογο για τα πραγματικά και σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την αγορά. Ο τίτλος της σημερινής ημερίδας βάζει στο τραπέζι τρεις έννοιες που καθορίζουν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα: την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την επαγγελματική ανθεκτικότητα. Η σύγχρονη αγορά απαιτεί από τον επαγγελματία να προσαρμόζεται διαρκώς σε ένα ρευστό περιβάλλον. Η βιωσιμότητα στην πράξη απαιτεί στρατηγική διαχείριση, καθώς οι σωστές οικονομικές επιλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για να χτίσουμε επιχειρήσεις που αντέχουν στους κραδασμούς».

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε και η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Α΄ Θεσσαλονίκης, κα Κατερίνα Νοτοπούλου.

Μία φράση που χαρακτηρίζει τη Διοίκηση του ΕΕΘ είναι «Πίσω από κάθε επιχείρηση υπάρχει ένας άνθρωπος. Και αξίζει να επενδύσουμε σε αυτόν».

Ο κύκλος των ενημερωτικών και επιμορφωτικών δράσεων και εκδηλώσεων του ΕΕΘ συνεχίζεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με θεματικές που αφορούν πρακτικά ζητήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.