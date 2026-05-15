Μια εποχή πλούτου και αφθονίας αρχίζει για 3 ζώδια πριν από το τέλος του Μαΐου

Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια περίοδο πλούτου και αφθονίας μέχρι το τέλος του Μαΐου 2026. Η αστρολογική ενέργεια του μήνα δημιουργεί, όπως εξήγησε η αστρολόγος Georgina Easterbrook σε ένα βίντεο, «μια τεράστια αλλαγή στα οικονομικά τους».

Ακόμα κι αν τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως θα θέλατε μέχρι τώρα, δεν είναι η στιγμή να τα παρατήσετε. Με τον Ουρανό -τον πλανήτη της ανατροπής- να βρίσκεται σε νέο ζώδιο για πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια, και με μία από τις πιο «γεμάτες αφθονία» Νέες Σελήνες της χρονιάς να ανατέλλει στις 16 Μαΐου, τα δεδομένα αλλάζουν επιτέλους προς το καλύτερο, ειδικά σε οικονομικό επίπεδο.

Αν ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω ζώδια, η Easterbrook είπε: «προετοιμαστείτε, γιατί ένα ξαφνικό μεγάλο χρηματικό ποσό μπορεί να αρχίσει να έρχεται προς το μέρος σας».

Μια εποχή πλούτου και αφθονίας ξεκινά για 3 ζώδια πριν από τα τέλη του Μάη

Ταύρος

Είστε από τα πιο τυχερά ζώδια όταν πρόκειται για τα χρήματα, Ταύροι, όμως ακόμη κι εσείς το τελευταίο διάστημα χρειάστηκε να προσέχετε ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό σας.

Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως εξήγησε η Easterbrook, «μόλις έχετε βγει από έναν επταετή κύκλο με τον Ουρανό, τον πλανήτη της απρόβλεπτης αλλαγής και του χάους», και αυτό θα είχε επηρεάσει κάθε τομέα της ζωής σας, όχι μόνο τα οικονομικά σας.

Ωστόσο, ο Ουρανός βρίσκεται πλέον στους Διδύμους και ήδη μπορείτε να νιώσετε τα πράγματα να αρχίζουν να ηρεμούν. Όπως είπε η Easterbrook, «όλα πρόκειται να γίνουν πολύ πιο σταθερά για εσάς», κάτι που σας βοηθά να επιστρέψετε στον πιο παραγωγικό και υψηλών απολαβών εαυτό σας. Αναμένετε την αφθονία να αρχίσει να ρέει, καθώς περισσότερες ευκαιρίες γίνονται πλέον άμεσα διαθέσιμες για εσάς.

Δίδυμος

Παρόλο που ο Ουρανός, ο πλανήτης της ξαφνικής αλλαγής, βρίσκεται πλέον στο ζώδιό σας, η ενέργειά του λειτουργεί πολύ καλύτερα για εσάς απ’ ό,τι λειτουργούσε για τον Ταύρο. Όπως εξήγησε η Easterbrook, «πρόκειται για μια πολύ γρήγορη, έντονη ενέργεια», κάτι που ο Ταύρος δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα — αλλά ευτυχώς, εσείς μπορείτε.

Η ικανότητά σας να συμβαδίζετε με τις ξαφνικές αλλαγές σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε μεγάλες επιτυχίες και ακόμη μεγαλύτερες απολαβές, καθώς απρόσμενες ευκαιρίες έρχονται συνεχώς προς το μέρος σας.

Είτε μέσα από μια νέα επαγγελματική πορεία είτε μέσα από ένα επιχειρηματικό εγχείρημα που τολμάτε να δοκιμάσετε, τώρα είναι η στιγμή σας να χτίσετε οικονομική σταθερότητα. Παρόλα αυτά, να είστε στρατηγικοί με τα χρήματά σας, Δίδυμοι.

Είναι εύκολο να παρασυρθείτε και να ξοδέψετε υπερβολικά, όμως αν επιλέξετε να αποταμιεύσετε ή ακόμη και να μάθετε περισσότερα για επενδύσεις, θα βρεθείτε σε πολύ καλύτερη θέση μέχρι το τέλος του Μαΐου 2026.

Παρθένος

Καθώς κυβερνήστε από τον Ερμή και ο Ουρανός βρίσκεται πλέον σε ένα ζώδιο που επίσης κυβερνάται από τον Ερμή, η μετάβασή του στους Διδύμους σας επηρεάζει άμεσα, Παρθένοι. Από μεγαλύτερη διανοητική διαύγεια μέχρι πιο στρατηγική σκέψη, οι αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τα οικονομικά σας βελτιώνονται σημαντικά μέσα σε αυτή την ενέργεια. Σύμφωνα με την Easterbrook, «δεν πρόκειται τόσο για τύχη, όσο για σωστό συγχρονισμό για εσάς».

Στο παρελθόν, η στασιμότητα και η αβεβαιότητα μπορεί να είχαν κυριεύσει τη ζωή σας. Από το να μην είστε σίγουροι για την κατεύθυνση της καριέρας σας μέχρι το να αφήνετε ευκαιρίες για δουλειά να περνούν, η ζωή έμοιαζε να έχει «παγώσει» για μεγάλο μέρος του 2025 και του 2026.

Ωστόσο, τώρα που ο Ουρανός βρίσκεται στους Διδύμους, νιώθετε αυτό το άγχος και την αναποφασιστικότητα να υποχωρούν. Νιώθετε πολύ πιο σίγουροι και με μεγαλύτερο έλεγχο για το πού κατευθύνεστε από εδώ και πέρα. Έτσι, αν περιμένατε την κατάλληλη στιγμή για να δράσετε, τώρα είναι η στιγμή σας να λάμψετε.

Σκεπτόμενοι προσεκτικά την καλύτερη πορεία δράσης και λειτουργώντας με αποφασιστικότητα, θα κάνετε οικονομικές κινήσεις μέχρι και το τέλος του μήνα.