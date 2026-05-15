Τι λέει το πόρισμα ΓΕΕΘΑ – ΕΥΠ για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (15/5) οι έρευνες σχετικά με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα από ψαράδες την Πέμπτη (7/5).



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ στο πόρισμα του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο drone έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης.



Στην έρευνα γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Ωστόσο, δεν προσδιορίζεται το ακριβές σημείο αφετηρίας του drone ούτε και ο στόχος του. Δεν φαίνεται να διένυσε μεγάλη απόσταση, καθώς στις δεξαμενές του υπήρχε σημαντική ποσότητα καυσίμου.

Από την τεχνική ανάλυση δεν γίνεται εντελώς σαφές ότι πίσω από το drone βρίσκεται η Ουκρανία, παρόλο που πριν από μερικές ημέρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αποκάλυψε την ταυτότητα του θαλάσσιου drone, υποστηρίζοντας ότι είναι ουκρανικό. Σε χθεσινή ομιλία του στο Αγαθονήσι, απαίτησε σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία. «Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου πλοίου με αυτό το drone» τόνισε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί.



Στο θέμα του θαλάσσιου drone επανήλθε την Τετάρτη (13/5) ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση εργασίας με τον Κροάτη ομόλογό του, Gordan Radman πως «κυριότερη πρόκληση είναι βεβαίως, η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά μας».



«Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Για αυτόν τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μία θάλασσα ειρήνης, μία θάλασσα των λαών της» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης, καθώς διάχυτη είναι η αίσθηση πως η παρουσία του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα συνιστά ένδειξη επέκτασης του θεάτρου του πολέμου στη λεκάνη της Μεσογείου, διευρύνοντας το πεδίο στην σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας.