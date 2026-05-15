Τζένη Μπαλατσινού: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια του Βασίλη Κικίλια

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Παρασκευή, ο Βασίλης Κικίλιας και η αγαπημένη του σύζυγος, Τζένη Μπαλατσινού, έκανε μία δημόσια ανάρτηση για να τιμήσει τη συγκεκριμένη ημέρα.

Το πρώην top model και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα τελευταία χρόνια αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του θεάματος και δεν κρύβουν την ευτυχία που βιώνουν. Ο Βασίλης Κικίλιας κλείνει τα 52 του χρόνια και η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε μία φωτογραφία τους, στέλνοντάς του τις πιο γλυκές ευχές.

«Χρόνια πολλά my Kik», έγραψε στην πόζα τους η Τζένη Μπαλατσινού και πρόσθεσε δίπλα στην ευχή της μία κόκκινη καρδιά.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας παντρεύτηκαν το 2019, ενώ την επόμενη χρονιά ήρθε στον κόσμο και ο μονάκριβος γιος τους, Παναγιώτης Αντώνιος.