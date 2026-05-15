Ελληνόκτητο τάνκερ ανάμεσα από τα ελάχιστα πλοία που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική διαχείριση απέπλευσε από τον Περσικό Κόλπο με προορισμό την Ινδία, την Παρασκευή, αφού διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ και ήταν ένα από τα ελάχιστα πλοία που πέρασαν από αυτή τη θαλάσσια διαδρομή αυτή την εβδομάδα.

Το δεξαμενόπλοιο τύπου suezmax «Κάρολος», με σημαία Λιβερίας και το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, έπλεε την Παρασκευή προς το λιμάνι της Σίκα στη δυτική Ινδία, αφού διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών στοιχείων Kpler.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Kpler, το πλοίο ήταν πλήρως φορτωμένο μετά την επίσκεψή του στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Βασόρας στις 10 Μαΐου.

Η δορυφορική ανάλυση από τους ειδικούς ανάλυσης δεδομένων της SynMax διαπίστωσε επίσης ότι το βύθισμα του πλοίου είχε αυξηθεί στις 14 Μαΐου, υποδηλώνοντας ότι είχε φορτωθεί.

Η Dynacom, η ελληνική εταιρεία διαχείρισης του «Κάρολος», η οποία υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείας που μετέφεραν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Σε άλλη περίπτωση, ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου υπό σημαία Παναμά, το οποίο διαχειρίζεται ο ιαπωνικός όμιλος διύλισης Eneos, διέσχισε τα Στενά, όπως έδειξαν τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της LSEG στις 14 Μαΐου.

Ο αμερικανο-ισραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν έχει οδηγήσει στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας εκατοντάδες πλοία ακινητοποιημένα και προκαλώντας μία άνευ προηγουμένου διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό.