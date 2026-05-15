“Μαζί για την Ελλάδα του 2030”: Το βίντεο που άνοιξε το 16ο Συνέδριο της ΝΔ

Με ένα κεντρικό μήνυμα για την πορεία της χώρας προς το 2030 ξεκίνησαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από την προβολή του βίντεο με τίτλο «Μαζί για την Ελλάδα του 2030».

Στο βίντεο του «πρωταγωνιστούν» οι ίδιοι οι σύνεδροι του κόμματος, οι οποίοι μιλούν για τις αξίες, τις αρχές και τις ιδέες που εκφράζουν τη φυσιογνωμία και την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας για τα επόμενα χρόνια.

Η προβολή του βίντεο πραγματοποιήθηκε στην έναρξη του συνεδρίου, δίνοντας τον τόνο των εργασιών και των πολιτικών παρεμβάσεων που ακολουθούν στο πλαίσιο της κορυφαίας κομματικής διαδικασίας της Νέας Δημοκρατίας.