Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά

Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που έπεσε από το μπαλκόνι εβδόμου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά, προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 50χρονος βρίσκεται στην Ασφάλεια και δίνει κατάθεση. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο 50χρονος να εξεταστεί και από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν φέρει σημάδια, ενδεχομένως από πάλη.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια μαρτυρία από τη γειτονιά στην οποία έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό, για καβγάδες ή φωνές.

Η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι εβδόμου ορόφου πολυκατοικίας το απόγευμα της Παρασκευής. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 24χρονη διακομίστηκε στο “Τζάνειο” όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.

