Θεσσαλονίκη: Ειδική εκδήλωση για τη δωρεά της συλλογής τραγουδιών του Χ. Παπαευστρατίου σήμερα στο Βαφοπούλειο

Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 ειδική εκδήλωση, με αφορμή τη δωρεά της συλλογής τραγουδιών για τη Θεσσαλονίκη και τα τοπωνύμια της, του συλλέκτη Χρήστου Παπαευστρατίου προς το ΒΠΚ.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου (Γ. Βαφόπουλου 3-5). Η δωρεά περιλαμβάνει μια συλλογή 830 καταγεγραμμένων τραγουδιών με τους τίτλους και τους δημιουργούς τους, που έχουν θέμα την Θεσσαλονίκη και τα τοπωνύμια της (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

