Τασούλας από Αλεξανδρούπολη: Ο Ελληνικός Στρατός έχει την αποτρεπτική δύναμη να αποσοβεί τις προκλήσεις επί του πεδίου

“Οι προκλήσεις επί του πεδίου είναι πολύ πιο σημαντικές και έχουμε αποδείξει ότι ο Ελληνικός Στρατός έχει την αποτρεπτική δύναμη να τις αποσοβεί”, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την αντιφώνισή του στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του ο διοικητής της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού “ΕΒΡΟΣ”, υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος, στη Λέσχη Αξιωματικών Αλεξανδρούπολης.

“Σήμερα η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις ιστορικές της υποχρεώσεις, τιμά αυτούς που με στρατιωτικό και διπλωματικό τρόπο δημιούργησαν τη σημερινή Ελλάδα και προστατεύει τα σύνορα τα οποία κατέκτησαν οι προγενέστεροι”, τόνισε ο κ. Τασούλας και πρόσθεσε:

“Είναι μεγάλη υπόθεση ότι στη Θράκη υπάρχει ένα πνεύμα ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν έργα τα οποία εξελίσσονται εδώ στην περιοχή και κυρίως η μετατροπή της Θράκης και της Αλεξανδρούπολης σε ένα σπουδαίο ενεργειακό κόμβο.

Όλα αυτά είναι ευοίωνα υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Θα προστατεύουμε τα σύνορά μας κατά τρόπο αδιάλλακτο, κατά τρόπο αποφασιστικό, όπως τα υπερασπίσαμε με πρωτοπόρο το Στρατό και την Αστυνομία, το 2020 και όπως θα τα υπερασπίσουμε όποτε χρειαστεί”.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που εκδηλώνονται εναντίον της Ελλάδας, παρατήρησε:

“Οι σημαντικές προκλήσεις είναι αυτές που γίνονται επί του πεδίου. Υπάρχουν και προκλήσεις οι οποίες γίνονται λεκτικά, γίνονται ενδεχομένως νομοθετικά, γίνονται σε επίπεδο ψυχολογικής επίδρασης. Αυτές είναι άλλου είδους προκλήσεις που πολλές φορές γίνονται για εσωτερικούς λόγους και απαντώνται πολιτικά ή διπλωματικά.

Επί του πεδίου, όμως, οι προκλήσεις είναι πολύ πιο σημαντικές και έχουμε αποδείξει ότι ο Ελληνικός Στρατός έχει την αποτρεπτική δύναμη να τις αποσοβεί. Όχι μόνο να τις αντιμετωπίζει όταν συμβούν, όπως το 2020, με αυτή την υβριδική μορφή που αναπτύχθηκαν, αλλά και να τις αποσοβεί, να τις αποτρέπει. Ο επαγγελματισμός, η ετοιμότητα η επιχειρησιακή, η πειθαρχία της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας απηχούν και αντικατοπτρίζουν τον επαγγελματισμό, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την πειθαρχία και το υψηλό φρόνημα συνολικά των Ενόπλων μας Δυνάμεων”.

Απευθυνόμενος στον διοικητή της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, υποστράτηγο Παύλο Ανδρικόπουλο, που τον προσφώνησε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: “Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας και κυρίως για τις πράξεις σας, να προασπίζεστε εδώ στην εμπροστοφυλακή της Ελλάδας, εδώ που δεν τελειώνει αλλά από όπου αρχίζει η Ελλάδα. Η περιοχή σας εδώ είναι η απόδειξη του πόσο σημαντικό είναι σε κρίσιμες ιστορικές ή πολεμικές συγκυρίες να συντάσεσαι με αυτό που λέμε σήμερα σωστή πλευρά της ιστορίας”.

Στο δείπνο παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος ο μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Ανθιμος και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ