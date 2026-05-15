Άννα Φλωρινιώτη: Χρωστάω μια απάντηση στον αδερφό μου, πονάμε και μας λείπει κάθε μέρα

Στον εισαγγελέα απευθύνεται η Άννα Φλωρινιώτη, προκειμένου να ρίξει φως στην υπόθεση του θανάτου του αδελφού της, Νίκου. Η γνωστή τραγουδίστρια επιθυμεί να εξακριβωθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην καθυστέρηση της ιατρικής γνωμάτευσης από τη βιοψία, η οποία λειτούργησε ανασταλτικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Εννοείται έγινε λάθος. Έγινε λάθος, ήταν αμέλεια καθαρά. Τουλάχιστον θα το προλαβαίναμε και μπορεί να τον σώζαμε, να ήμασταν μαζί τώρα. Γι’ αυτό και πήρα την απόφαση να κάνω τη μήνυση», δηλώνει στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” η Άννα Φλωρινιώτη.

«Ο εισαγγελέας με κάλεσε για να του προσκομίσω όλα τα δικαιολογητικά, ό,τι έχω και δεν έχω, και όλο το ιστορικό με τις εξετάσεις του Νίκου που γίναν αυτά τα χρόνια. Και από ‘κει και πέρα ο εισαγγελέας θα μας καλέσει έναν-έναν όλους τους… πρώτα την οικογένεια, μετά τους δικούς μας ανθρώπους, για να καταθέσουμε ένας-ένας τι ξέρει για αυτή την υπόθεση», διευκρινίζει.

«Δεν σταματάει στιγμή να μας απασχολεί κάθε μέρα όλο αυτό τον καιρό, απλά γίνεται πιο έντονο, γιατί ξαναθυμόμαστε αναλυτικά τι έχει γίνει. Μου λείπει, πονάμε. Πονάμε πολύ. Και γιατί έγινε άδικα. Το χρωστάω στον αδερφό μου. Να του δώσω μία απάντηση, να κάνω κάτι γι’ αυτό, γιατί πιστεύω τώρα είναι δίπλα μας. Και θέλω να του δείξω την αγάπη μου, και την αγάπη όλων μας», εξομολογείται συγκινημένη η Άννα Φλωρινιώτη στην πρωινή εκπομπή του Alpha.