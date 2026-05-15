Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, σταδίου και σε παρακείμενους δρόμους.

Από τις 8:00 μέχρι στις 11:00 σε περιοχή της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα η διακοπή αφορά τους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Ερ. Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζήργανου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη κ.α.

Από τις 10:30 έως τις 13:30 σε περιοχή της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα η διακοπή αφορά τους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Σουρμένων, Κεώμνης, Καλλίδου, Κοτιώρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλαντζάκη, Τριπόλεως κ.α.