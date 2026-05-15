Φινλανδία: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο του Ελσίνκι λόγω ύποπτου drone σε περιοχή της πρωτεύουσας

Οι αρχές της Φινλανδίας προειδοποίησαν την Παρασκευή για ύποπτη δραστηριότητα drone στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της χώρας, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το αεροδρόμιο του Ελσίνκι ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας εξαιτίας του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να δοθούν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής ή τον αριθμό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εντοπίστηκαν. Οι φινλανδικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου ή εάν έχουν εντοπιστεί οι χειριστές του drone.

