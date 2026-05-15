Στρατηγική συνεργασία του ΑΠΘ με το Texas A&M και το Texas A&M Engineering Experiment Station

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, υπεγράφη, σήμερα, στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Texas A&M University και του Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES).

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ενώ τα αμερικανικά ιδρύματα εκπροσωπήθηκαν από τον Καθηγητής Robert H. Bishop.

Η συμφωνία διαμορφώνει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της διεθνούς ακαδημαϊκής κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη κοινών δράσεων που θα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ μελών ΔΕΠ, ερευνητών και φοιτητών των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπονται ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, πρακτική άσκηση, κοινές δημοσιεύσεις, ανταλλαγή επιστημονικού και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η διοργάνωση διαλέξεων, εργαστηρίων, συμποσίων και ερευνητικών έργων.

Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας, μέσα από κοινές ερευνητικές δραστηριότητες και ανταλλαγές επιστημονικού προσωπικού. Σημαντικό μέρος της συμφωνίας αφορά, επίσης, την ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μεταξύ των ιδρυμάτων, ενισχύοντας τη διεθνή εμπειρία και την ακαδημαϊκή διασύνδεση των συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα Διπλού Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Βιοϊατρική Μηχανική και στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Βιώσιμων Ιατρικών Συσκευών

Κεντρικός άξονας της Συμφωνίας αποτελεί η ανάπτυξη Προγράμματος Διπλού Μεταπτυχιακού Τίτλου μεταξύ του Department of Biomedical Engineering του Texas A&M University και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να αποκτήσουν δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, έναν από κάθε ίδρυμα, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις των δύο πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, το Texas A&M University θα απονέμει Master of Engineering (MEng) in Biomedical Engineering, ενώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα απονέμει Master of Science (MSc) in Design and Manufacturing of Sustainable Medical Devices. Το πρόγραμμα θα βασίζεται σε φοίτηση και στα δύο ιδρύματα, σε αναγνώριση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, καθώς και σε κοινό ακαδημαϊκό συντονισμό.

Η δομή του Προγράμματος προβλέπει συνδυασμό μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας, με δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στο Αριστοτέλειο ή στο Texas A&M University, σύμφωνα με τους όρους και τις ακαδημαϊκές διαδικασίες των δύο ιδρυμάτων.

Συντονιστής του Προγράμματος από την πλευρά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Μιχαηλίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρό του, Καθηγητή Χρίστο Βλαχοκώστα, αλλά και από μέλη ΔΕΠ προερχόμενα από διάφορα Τμήματα του Αριστοτελείου.

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Texas A&M University και το Texas A&M Engineering Experiment Station αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργούνται νέες δυνατότητες για την κινητικότητα των φοιτητριών και φοιτητών, την κοινή έρευνα, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτόμων ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία του Προγράμματος Διπλού Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Βιοϊατρική Μηχανική και στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Βιώσιμων Ιατρικών Συσκευών, το οποίο συνδέει το Αριστοτέλειο με ένα από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά οικοσυστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πρόγραμμα προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία και υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε έναν τομέα αιχμής, με ισχυρή κοινωνική, τεχνολογική και αναπτυξιακή διάσταση».