MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συμβολική κίνηση από τους διοργανωτές του Diamond League: Έκαναν τον Καραλή αρχαιοελληνικό άγαλμα – Δείτε φωτογραφία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Σάββατο ξεκινά η διοργάνωση Diamond League, με τον αγώνα στη Σανγκάη στον οποίο θα είναι παρών και ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Μανόλο θα ανταγωνιστεί για άλλη μια φορά τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις και άλλα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος, στην πρώτη του εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο το 2026.

Οι διοργανωτές της σειράς των Diamond League προβάλλουν με ιδιαίτερο συμβολισμό τη συμμετοχή του Καραλή και σε σχετικό ποστάρισμα πήραν μία φωτογραφία του και με AI τον μεταμόρφωσαν σε αρχαιοελληνικό άγαλμα.

Η αποτύπωσή του είναι όντως εντυπωσιακή, με τον Μανόλο να κλέβει και έτσι την παράσταση, ως αθλητής στην Αρχαία Ελλάδα.

Εμμανουήλ Καραλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Στο Δέλτα του Έβρου ο Κ. Τασούλας – “Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 24 ώρες πριν

Λίνα Μενδώνη: Στρατηγική εμβάθυνση των πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας και Σερβίας η υπογραφή τριών συμφωνιών

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χάος στην Αϊτή: Στους 78 οι νεκροί στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς από τις συγκρούσεις συμμοριών

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 18 παραβάσεις του ΚΟΚ σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό των Διαβατών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Νέο όχημα του δήμου Θεσσαλονίκης στους δρόμους της πόλης για την αποκατάσταση λακκουβών και φθορών – Δείτε βίντεο