Γάζα: Ομαδικός γάμος για 50 ζευγάρια στα ερείπια του πολέμου – Βίντεο από τη γαμήλια τελετή

Ανάμεσα σε σκηνές και κατεστραμμένα έπιπλα, στη Γάζα, περνούν δεκάδες νεόνυμφοι. Άνδρες με σκούρα κοστούμια, δίπλα στις νύφες, ντυμένες στα λευκά, που κρατούν μπουκέτα με κόκκινα τριαντάφυλλα.

Οι νεόνυμφοι στη Γάζα πλημμυρίζουν από χαρά, σε αυτήν την τελετή του ομαδικού γάμου, που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την τουρκική φιλανθρωπική οργάνωση IHH, για ζευγάρια που ανέβαλαν κατ’ επανάληψη την ένωσή τους, λόγω του πολέμου και του εκτοπισμού.

Ο Άλι Μόσμπεχ αφηγήθηκε πώς δέχτηκε το τηλεφώνημα που του ανακοίνωνε ότι ήταν μεταξύ των 50 νέων ανδρών που επελέγησαν. «Καθόμουν στη σκηνή μου όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν το πίστευα. Είμαι ακόμη σοκαρισμένος. Δεν το πιστεύω ότι επιτέλους παντρεύομαι», παραδέχτηκε στην αρχή της τελετής.

Από τα μεγάφωνα, σε μία πλατεία της πόλης της Γάζας, ακούγονται παραδοσιακά τραγούδια. Τα ζευγάρια περπατούν σε μία ξύλινη εξέδρα, ανάμεσα στους σκελετούς κτιρίων, κατεστραμμένων από τα ισραηλινά πλήγματα. Οι βομβαρδισμοί, στα δύο χρόνια του πολέμου, ισοπέδωσαν ένα μεγάλο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, παρακολουθούν το «θέαμα», χειροκροτούν ένα συγκρότημα που χορεύει παραδοσιακούς χορούς ενώ οι γυναίκες βγάζουν αλαλαγμούς χαράς.

Τα ζευγάρια φορούν στο λαιμό τους την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, διακοσμημένη με το λογότυπο της τουρκικής οργάνωσης.

🚨🇵🇸💍 Amid the rubble in Gaza, hope and love shine through as 50 couples celebrate a mass wedding despite the blockade ❤️🌍



🎥Footage courtesy: @ahaber#BreakingNews #Gaza #Palestine #Hope pic.twitter.com/kemCmij5ie — The Global Journal (@theglobaljourna) May 14, 2026

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα παντρευόμουν σε τέτοιες συνθήκες»

Για τον Άλι Μόσμπεχ και την αρραβωνιαστικιά του, τη Χούντα Καλούτ, το εμπόδιο δεν ήταν μόνο ο πόλεμος αλλά και τα χρήματα: Το κόστος ενός γάμου είναι «πολύ υψηλό».

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα παντρευόμουν σε τέτοιες συνθήκες», παραδέχτηκε ο νέος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 72.700 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Εκατοντάδες χιλιάδες ζουν ακόμη σε σκηνές ή σε αυτοσχέδια καταλύματα.

Ο Άλι εξήγησε ότι στο εξής θα μοιράζεται τη σκηνή του με τη σύζυγό του και ελπίζει ότι θα βρει δουλειά -μια προοπτική σχεδόν αδύνατη πλέον στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα. «Το μέλλον μας είναι αβέβαιο, εξαρτιόμαστε από την ανθρωπιστική βοήθεια για να ζήσουμε», παραδέχτηκε η Χούντα, που όμως αρνείται να χάσει τις ελπίδες της. «Περάσαμε τον πόλεμο, ξεπεράσαμε τις απώλειες, τον θάνατο. Ο γάμος είναι μια ωραία στιγμή για εμάς τους νέους».

«Όλα τα κτίρια τριγύρω έχουν καταστραφεί. Κάτω από τα συντρίμμια, υπάρχουν μάρτυρες. Αλλά προσπαθούμε, παρ’ όλ’ αυτά, να συνεχίσουμε να ζούμε», είπε μία άλλη νύφη, η Φάικα Αμπού Ζαΐντ. Πριν από τον πόλεμο, οι νεόνυμφοι εγκαθίσταντο σε ένα διαμέρισμα με καινούρια έπιπλα. «Τώρα, ζουν σε σκηνές, όταν υπάρχουν κι αυτές».

Παρά την ένδειά τους, ο σύζυγός της, ο Μοχάμεντ αλ Γασίν, χαμογελά: «Είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι η ωραιότερη ημέρα της ζωής μας».