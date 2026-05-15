Δύσκολες ώρες για τον Κώστα Σόμμερ – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Με μία ανάρτηση ανακοίνωσε ο Κώστας Σόμμερ πως έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, κατά την οποία δήλωσε πόσο την αγαπάει.

Ο ηθοποιός την Παρασκευή 15 Μαΐου το βράδυ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες μαζί της, από τα παιδικά του χρόνια αλλά και πιο πρόσφατες και μίλησε για όλα όσα του πρόσφερε, για τα οποία θα είναι πάντοτε ευγνώμων.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κώστας Σόμμερ έγραψε: «Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα… Σε ευχαριστώ για όλα… Για την αγάπη, τη στήριξη και τις αξίες που μου δίδαξες… Αναπαύσου εν ειρήνη, ηλιαχτίδα μου… Σ’ αγαπώ μαμά…».

