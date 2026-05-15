Επέκταση κατά 45 ημέρες της εκεχειρίας Ισραήλ και Λιβάνου

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν παράταση κατά 45 ημέρες της -ούτως άλλως εύθραυστης- εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσιεύτηκε μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ από αύριο Σάββατο 16 Απριλίου, οι ΗΠΑ πάντως, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, έχουν επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει να στοχεύει μέλη της Χεζμπολάχ που θεωρεί ότι είναι απειλή. Οι επιθέσεις είναι πλέον ένα σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ακόμη και κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Στην ανακοίνωσή του για την παράταση της εκεχειρίας, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ χαρακτήρισε τις συνομιλίες των τελευταίων δύο ημερών «εξαιρετικά παραγωγικές» και πρόσθεσε ότι η παράταση της εκεχειρίας θα επιτρέψει να γίνει περαιτέρω πρόοδος.

Ο νέος κύκλος των διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Ιουνίου, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο. Επιπλέον, στις 29 Μαΐου θα ξεκινήσει κύκλος διαπραγματεύσεων για θέματα ασφάλειας στο Πεντάγωνο, με τη συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπειών και από τις δύο χώρες.