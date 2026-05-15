Ναταλία Γερμανού: Έχω μια τακτική στη ζωή μου όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού με κάποιον

Τα “μυστικά” της προσωπικής της ζωής μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού, σε συνέντευξη που έδωσε στην Όλγα Λαφαζάνη για λογαριασμό του Happy Day.

«Έχω μια τακτική στη ζωή μου και όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού με κάποιον, έχω πάντα ένα φίλο backup μια φίλη που αν του στείλω ένα μήνυμα θα με πάρει τηλέφωνο για να με “σώσει”. Το κορυφαίο red flag για εμένα σε έναν άντρα είναι το να να βγούμε και να μιλάει άσχημα σε σερβιτόρο. Μου είχε συμβεί σε τρίτο ραντεβού και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι που θα με σκλαβώσουν σε έναν άντρα», παραδέχεται η παρουσιάστρια του Alpha.

Ποια είναι η ερώτηση που έχει βαρεθεί να δέχεται σε συνεντεύξεις της; Η Ναταλία Γερμανού απαντά: «Έχω βαρεθεί να με ρωτάνε “Τι σας τραβούσε όλα αυτά τα χρόνια στους νεότερους άντρες;”».

Τέλος, η παρουσιάστρια μίλησε και για τη “σχέση” της με τα κιλά, λέγοντας: «Όταν έκοψα το τσιγάρο πήρα 9 κιλά. Προσπαθώ να κρατάω ένα σταθερό βάρος κάνοντας πολλή γυμναστική όλη τη βδομάδα και όσο μπορώ να μην ενδίδω σε ένοχες απολαύσεις».