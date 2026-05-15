Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη με την Έφη Παπαθεοδώρου

Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε σήμερα στον αέρα του “Buongiorno” τι ακριβώς συνέβη με την Έφη Παπαθεοδώρου και δεν την είδαμε στη Eurovision 2026 και στο πλευρό του Ακύλα.

Όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε, ο Γιώργος Καπουτζίδης της μετέφερε πως ήταν μια παρεξήγηση από την πλευρά της Έφης Παπαθεοδώρου.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός θα έπαιρνε μέρος σε ένα γύρισμα για το νέο βίντεο κλιπ του Ακύλα, το οποίο όμως δεν πρόλαβαν να το γυρίσουν. Η Έφη Παπαθεοδώρου νόμιζε πως το γύρισμα αυτό θα ήταν για τη Βιέννη κι έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παρεξήγηση.

«Με πήρε κατευθείαν ο Γιώργος Καπουτζίδης, γιατί έχει μεγάλη ευαισθησία και μεγάλη αγάπη με την Έφη Παπαθεοδώρου, για να μου ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Γιώργος μού αποκάλυψε ότι η Έφη Παπαθεοδώρου είχε κανονίσει να κάνει ένα γύρισμα για βίντεο κλιπ του Ακύλα που θα βγει μετά τη Eurovision.

Είναι ένα τραγούδι που θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά τη Eurovision. Αυτό το γύρισμα δεν πρόλαβε να γίνει. Έγινε μια παρερμήνευση, δεν κατάλαβε καλά η Έφη Παπαθεοδώρου και νόμιζε ότι αυτό θα ήταν για παρουσίαση εδώ, στη Eurovision. Είναι για το καινούργιο κομμάτι του Ακύλα που θα βγει αμέσως μετά», είπε η Κατερίνα Ζαρίφη.

