Βρετανία: Ηλικιωμένη παρασύρεται από ηλεκτρικό ποδήλατο και σκοτώνεται – Συγκλονιστικό βίντεο

Ένας 19χρονος στη Βρετανία καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και εννέα μηνών για τον θάνατο μιας 86χρονης γυναίκας, την οποία παρέσυρε με ηλεκτρικό ποδήλατο ενώ οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα, υπό την επήρεια κάνναβης και διαβάζοντας μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 16 Μαΐου του περασμένου έτους στο Σάντερλαντ, στην περιοχή Τάιν εντ Γουίαρ.



Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Μπίλι Στόκοου προσέκρουσε με το ηλεκτρικό δίκυκλο τύπου Sur-Ron Light Bee X, αξίας περίπου 4.000 λιρών, στην 86χρονη Γκλόρια Στίβενσον, μητέρα τεσσάρων παιδιών και γιαγιά 13 εγγονιών. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η γυναίκα σκοτώθηκε ακαριαία.



Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ο Στόκοου χτυπά την ηλικιωμένη και εκτοξεύεται από τη μηχανή. Στη συνέχεια φαίνεται να αφαιρεί τη μπαλακλάβα που φορούσε, να πλησιάζει το θύμα του που βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος και λίγο αργότερα να ανεβαίνει ξανά στη μηχανή και να εγκαταλείπει τη σκηνή του δυστυχήματος.



Δείτε βίντεο

«Είναι νεκρή;»

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο 19χρονος οδηγούσε παράνομα το υψηλής ισχύος όχημα σε δημόσιο δρόμο, ενώ κρατούσε το κινητό του στο αριστερό του χέρι, γεγονός που δεν του επέτρεψε να χρησιμοποιήσει το φρένο πριν από τη σύγκρουση. Ο νεαρός συνελήφθη αφότου η μητέρα του τον οδήγησε σε τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί.



Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, τα πρώτα του λόγια ήταν: «Είναι νεκρή;».



Την Παρασκευή, το Δικαστήριο του Νιούκαστλ τον καταδίκασε αφού είχε ήδη παραδεχθεί σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι προκάλεσε θάνατο από επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγούσε χωρίς άδεια και χωρίς ασφάλιση. Ο Στόκοου θα εκτίσει έως και το μισό της ποινής του πριν αποκτήσει δικαίωμα αποφυλάκισης, ενώ του επιβλήθηκε και πενταετής απαγόρευση οδήγησης μετά την αποφυλάκισή του.

«Γυναίκα με πάθος για τη ζωή»

Η οικογένεια της Γκλόρια Στίβενσον μίλησε στο δικαστήριο για την απώλεια μιας «όμορφης, ευφυούς και έντονα ανεξάρτητης» γυναίκας με «πάθος για τη ζωή». Η 86χρονη, η οποία είχε χηρέψει τρεις φορές, είχε εργαστεί επί σειρά ετών στο βρετανικό σύστημα υγείας NHS. Οι τέσσερις κόρες της την περιέγραψαν ως δραστήρια και υγιή γυναίκα, λέγοντας πως ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για διακοπές στη Λανθαρότε, όπου διατηρούσε «έναν τεράστιο κύκλο φίλων».



Την ημέρα του δυστυχήματος είχε βγει βόλτα με τον σκύλο της κόρης της για να συμπληρώσει τα 10.000 καθημερινά βήματά της. Η κόρη της, Λίζα Τρεντς, απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο είπε: «Εσύ, πάνω στην παράνομη και ελαττωματική μηχανή σου. Εσύ, που έτρεχες. Εσύ, στο κινητό σου. Εσύ, υπό την επήρεια κάνναβης. Η μαμά δεν είχε καμία πιθανότητα». Μια άλλη κόρη της, η Τζούλι Φράνσις, δήλωσε: «Έφυγε και την άφησε εκεί σαν να μην ήταν τίποτα. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο μέλλον, αλλά δεν θα φτάσει ποτέ τη μητέρα μας. Είναι απλώς ένας δειλός που σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Την άφησε να πεθάνει μόνη, σαν σκουπίδι στον δρόμο».

Η οικογένεια κατηγόρησε επίσης τον Στόκοου για έλλειψη μεταμέλειας. Όπως ανέφεραν, οκτώ ημέρες μετά τον θάνατο της 86χρονης ταξίδεψε στο Γουέμπλεϊ για να παρακολουθήσει την ομάδα του Σάντερλαντ, ενώ αργότερα ζήτησε αλλαγή των όρων αποφυλάκισής του με εγγύηση ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει για διακοπές στο εξωτερικό. Οι συγγενείς της κατήγγειλαν ακόμη ότι χρειάστηκαν τρεις εμφανίσεις στο Crown Court μέχρι να παραδεχθεί τελικά την ενοχή του.



«Δεν έδειξε καμία απολύτως μεταμέλεια»

Η Τζούλι Φράνσις ανέφερε: «Χρειάστηκε να πάμε τρεις φορές στο δικαστήριο μέχρι να παραδεχθεί την ενοχή του, κάτι που θεωρώ αηδιαστικό. Είναι τραυματικό για εμάς, αλλά και σπατάλη δημόσιου χρήματος και χρόνου της αστυνομίας. Δεν υπήρξε καμία σκέψη για την κοινότητα και για τους ανθρώπους που υποφέρουν». Και συνέχισε: «Δέκα ημέρες αφού σκότωσε τη μητέρα μου, ζήτησε να αλλάξουν οι όροι της εγγύησής του για να πάει να δει το Σάντερλαντ στα πλέι οφ στο Γουέμπλεϊ. Μετά ζήτησε να πάει και διακοπές. Αυτός ο νεαρός δεν έδειξε καμία απολύτως μεταμέλεια».



Η αδελφή της, η κυρία Μέρφι, πρόσθεσε: «Ακόμη και όταν οργανώναμε την κηδεία, εκείνος ρωτούσε για τις διακοπές που είχε κλείσει πριν σκοτώσει τη μητέρα μας. Ήταν σαν να θεωρούσε ότι όλο αυτό ήταν μια ενόχληση. “Μόλις σκότωσα κάποιον και πρέπει να πάω διακοπές”. Αυτό δεν είναι συμπεριφορά μεταμελημένου ανθρώπου». Όταν η αστυνομία του Νορθάμπρια απηύθυνε δημόσια έκκληση για πληροφορίες, η μητέρα του Στόκοου τον συνόδευσε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί.

«Ένα δυστύχημα που αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Μπίλι Μάλιγκαν, δήλωσε ότι ο 19χρονος είχε θεαθεί να οδηγεί επικίνδυνα στους δρόμους του Σάντερλαντ λίγο πριν από τη σύγκρουση, κάνοντας ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα. «Ήταν ένα δυστύχημα που αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε», είπε, προσθέτοντας: «Αυτές οι μηχανές είναι εξαιρετικά γρήγορες και μπορούν να επιταχύνουν από τα 0 στα 60 μίλια την ώρα ταχύτερα από πολλά αυτοκίνητα».



Ο ίδιος περιέγραψε βίντεο που δείχνουν τον Στόκοου να οδηγεί χωρίς να κρατά το τιμόνι, χωρίς να χρησιμοποιεί φρένα, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα και να προσπερνά αντικανονικά πριν χτυπήσει τη Γκλόρια Στίβενσον στη διάβαση πεζών.



«Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επιστρέψει στη μηχανή του και να συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει. Πολίτες προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη Γκλόρια, αλλά εκείνος ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε από την περιοχή. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας τον δείχνει να κατευθύνεται σε σπίτι γνωστού του, όπου έκρυψε τη μηχανή και απομακρύνθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η ίδια του η μητέρα τον παρότρυνε να παραδοθεί», δήλωσε ο αξιωματικός.