Ο Τραμπ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα ολοκληρώθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι «έκλεισε» τεράστιες συμφωνίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, με τις δύο πλευρές να συζητούν μεταξύ άλλων και τον πόλεμο στο Ιράν.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Είπε πως δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό υλικό… Το επιβεβαίωσε με σθένος», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης πως ο Κινέζος ομόλογός του θα ήθελε «να δει ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου είπε ότι εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω».

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο: «Συζητήσαμε γι’ αυτό και θα λάβω μια απόφαση τις επόμενες ημέρες».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει πως το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.