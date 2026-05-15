Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο Γιώργος Λιανός είναι χάλια, έχει υποστεί σοκ

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε για τη δύσκολη επικαιρότητα, αναφορικά με τον Σταύρο Φλώρο και τα κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη.

«Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες, αν και πάντα προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος και να κοιτάω την καλή πλευρά της ιστορίας, γιατί πρέπει να υπάρχει κι αυτό που λέμε ένα ζύγι στην όλη ιστορία. Αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια συν αυτό που συνέβη στο Survivor μάς έχει σοκάρει όλους εδώ.

Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα νέα παιδιά, περίμενα από τον Πρωθυπουργό να βγάλει μια έκτακτη ανακοίνωση. Τα μισά παιδιά μαχαιρώνονται στο δρόμο. Αν η νέα γενιά δεν είναι ευτυχισμένη, να κάτσουμε κάτω να δούμε τι συμβαίνει», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε επίσης: «Να γυρίσει με το καλό το παιδί, αφού ξέφυγε τον κίνδυνο. Ο Γιώργος Λιανός είναι χαλιά, είναι εκεί, δίπλα στο παιδί. Είναι σοκ αυτό που έχει υποστεί, είναι συνέχεια δίπλα στο παλικάρι».